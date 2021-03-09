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Koronavirüste yeni risk grubu! Türk doktorlar keşfetti uyku apnesi olanlar ve horlayanlar dikkat

Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Yüksel Peker öncülüğünde bir araştırma yapıldı. Annals of the American Thoraci Society dergisinde yayınlanan çalışmada koronavirüste yeni bir risk grubunun keşfedildiği ve bu grupta hastalığın daha ağır seyrettiği açıklandı.

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Prof. Dr. Yüksel Peker ve ekibinin yaptığı çalışmada uyku apnesi riski olanların Covid-19 hastalığına yakalanması durumunda klinik seyrin daha ağır olduğu gözlendi.

Dünyada milyonlarca insana bulaşan ve can alan koronavirüs salgınında hastalığın seyrini etkileyen faktörler arasında; ileri yaş, erkek cinsiyet, obezite, yüksek tansiyon ve diyabet gibi faktörlerin ve ek hastalıkların olduğu bilinmekteydi.

Klinik seyir daha ağır

Koç Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Yüksel Peker'in öncülüğünde yapılan ve Annals of the American Thoraci Society dergisinde yeni yayınlanan çok merkezli bir çalışmada; şiddetli horlama ve yüksek uyku apnesi riski olanların Covid-19 hastalığına yakalanmaları durumunda klinik seyrin daha ağır olduğu gözlendi.

320 hastada araştırma yapıldı

Toplam 320 hastanın katıldığı çalışmada; 10 Mart–22 Haziran 2020 tarihleri arasında Covid-19 tanısı alan hastalar, uyku apnesi riski açısından klinikte sıklıkla kullanılan bir anket doldurdu ve hastaların durumu bir ay boyunca takip edildi.

İşte o rahatsızlıklar

Horlama sıklığı ve şiddeti, nefes durmaları, gündüz yorgunluk ya da uyku hali, eşlik eden obezite ya da yüksek tansiyon durumlarının değerlendirildiği ankete göre toplam 121 hastada (yüzde 38) uyku apnesi olasılığı yüksek bulundu.

Oran yüzde 22'ydi

Covid-19 seyrini etkileyen obezite ve yüksek tansiyon soruları çıkarıldığında bu oran yüzde 22'ydi. Hastaların klinik seyrinde uyku apnesi olasılığı yüksek olanlarda düşük olasılıklı olanlara göre klinik kötüleşme riski 1.5 kat, oksijen ihtiyacı da 2 kat daha yüksek bulundu.

Yoğun bakım riski yükseliyor

Anket sorularında özellikle şiddetli horlaması olanların iyileşmesinde gecikme, kötüleşme, hastaneye yatırılma, oksijen ve yoğun bakım ihtiyacı riskinin yüksek olduğu gözlendi. Bu risk, yaş, cinsiyet, obezite, hipertansiyon ve diyabet gibi bilinen faktörlerden istatiksel olarak bağımsızdı.

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