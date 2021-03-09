Ahmet Hakan'dan övgü: İdare-i maslahatın kralını yaptı Meral Akşener

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, köşe yazısında "İdare-i maslahatın kralını yaptı Meral Akşener" düşüncesini dile getirdi.

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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yayımladığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajıyla ilgili İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamasını değerlendirdi. Hakan, "Biri bana “idare-i maslahat nedir” diye sorsa... Meral Akşener’in bu yaklaşımını örnek olarak gösteririm." diye yazdı.

Hakan'ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kadınlar Günü” nedeniyle yayınladığı mesajda, iki kadın siyasetçinin şahsında tüm kadınları kutladı.

Kim bu iki kadın siyasetçi?

- Biri Meral Akşener.

- Diğeri Pervin Buldan.

Ortalık bir anda karıştı.

Ortalığı karıştıran AK Parti ya da MHP değildi ha!

İYİ Parti idi, İYİ Parti!

Neler dediler İYİ Partililer?

- “Liderimizin adını, terörle arasına mesafe koymamış bir partinin temsilcisiyle yan yana getiremezsin” dediler.

- “Meral Akşener ile Pervin Buldan’ın adını yan yana getirerek siyasi mühendislik yapıyorsun Ekrem Bey” dediler.

İşte tam bu noktada gözler kısılıp Meral Akşener’e bakıldı.

Acaba o ne diyecekti?

Ve sonunda konuştu Akşener.

Şöyle dedi:

“Sayın İmamoğlu’nun attığı tweet’i bizim arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu beğenmediler. Fikirlerini ortaya koydular. Dolayısıyla ben de saygı duyuyorum.”

Biri bana “idare-i maslahat nedir” diye sorsa...

Meral Akşener’in bu yaklaşımını örnek olarak gösteririm.

Meral Hanım öyle bir idare-i maslahat yaptı ki...

- Ekrem Bey’i kırmamış oldu.

- Pervin Buldan’ı kırmamış oldu.

- İYİ Partili arkadaşlarını kırmamış oldu.

Ve tüm bunların ötesinde...

Adının Pervin Buldan’la aynı mesajda zikredilmesini beğenip beğenmediğini de söylememiş oldu.

Osmanlı’dan bu yana sergilenmiş idare-i maslahatların en esaslılarından biridir Meral Hanım’ın yaptığı...

Fakat Atatürk’ün de dediği gibi:

"İdare-i maslahatçılar, esaslı inkılap yapamazlar."