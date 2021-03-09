Ahmet Hakan'dan övgü: İdare-i maslahatın kralını yaptı Meral Akşener
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, köşe yazısında "İdare-i maslahatın kralını yaptı Meral Akşener" düşüncesini dile getirdi.Abone ol
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yayımladığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajıyla ilgili İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamasını değerlendirdi. Hakan, "Biri bana “idare-i maslahat nedir” diye sorsa... Meral Akşener’in bu yaklaşımını örnek olarak gösteririm." diye yazdı.
Hakan'ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle:
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kadınlar Günü” nedeniyle yayınladığı mesajda, iki kadın siyasetçinin şahsında tüm kadınları kutladı.
Kim bu iki kadın siyasetçi?
- Biri Meral Akşener.
- Diğeri Pervin Buldan.
Ortalık bir anda karıştı.
Ortalığı karıştıran AK Parti ya da MHP değildi ha!
İYİ Parti idi, İYİ Parti!
Neler dediler İYİ Partililer?
- “Liderimizin adını, terörle arasına mesafe koymamış bir partinin temsilcisiyle yan yana getiremezsin” dediler.
- “Meral Akşener ile Pervin Buldan’ın adını yan yana getirerek siyasi mühendislik yapıyorsun Ekrem Bey” dediler.
İşte tam bu noktada gözler kısılıp Meral Akşener’e bakıldı.
Acaba o ne diyecekti?
Ve sonunda konuştu Akşener.
Şöyle dedi:
“Sayın İmamoğlu’nun attığı tweet’i bizim arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu beğenmediler. Fikirlerini ortaya koydular. Dolayısıyla ben de saygı duyuyorum.”
Biri bana “idare-i maslahat nedir” diye sorsa...
Meral Akşener’in bu yaklaşımını örnek olarak gösteririm.
Meral Hanım öyle bir idare-i maslahat yaptı ki...
- Ekrem Bey’i kırmamış oldu.
- Pervin Buldan’ı kırmamış oldu.
- İYİ Partili arkadaşlarını kırmamış oldu.
Ve tüm bunların ötesinde...
Adının Pervin Buldan’la aynı mesajda zikredilmesini beğenip beğenmediğini de söylememiş oldu.
Osmanlı’dan bu yana sergilenmiş idare-i maslahatların en esaslılarından biridir Meral Hanım’ın yaptığı...
Fakat Atatürk’ün de dediği gibi:
"İdare-i maslahatçılar, esaslı inkılap yapamazlar."