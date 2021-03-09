BIST 1.530
DOLAR 7,69
EURO 9,12
ALTIN 418,12
HABER /  POLİTİKA
ADV Uğurlu Gelecek Sizi Bekliyor!

Ahmet Hakan'dan övgü: İdare-i maslahatın kralını yaptı Meral Akşener

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, köşe yazısında "İdare-i maslahatın kralını yaptı Meral Akşener" düşüncesini dile getirdi.

Abone ol

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yayımladığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajıyla ilgili İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamasını  değerlendirdi. Hakan, "Biri bana “idare-i maslahat nedir” diye sorsa... Meral Akşener’in bu yaklaşımını örnek olarak gösteririm." diye yazdı.

Hakan'ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kadınlar Günü” nedeniyle yayınladığı mesajda, iki kadın siyasetçinin şahsında tüm kadınları kutladı.
Kim bu iki kadın siyasetçi?

- Biri Meral Akşener.

- Diğeri Pervin Buldan.

Ortalık bir anda karıştı.

Ortalığı karıştıran AK Parti ya da MHP değildi ha!

İYİ Parti idi, İYİ Parti!

Neler dediler İYİ Partililer?

- “Liderimizin adını, terörle arasına mesafe koymamış bir partinin temsilcisiyle yan yana getiremezsin” dediler.

- “Meral Akşener ile Pervin Buldan’ın adını yan yana getirerek siyasi mühendislik yapıyorsun Ekrem Bey” dediler.

İşte tam bu noktada gözler kısılıp Meral Akşener’e bakıldı.

Acaba o ne diyecekti?

Ve sonunda konuştu Akşener.

Şöyle dedi:

“Sayın İmamoğlu’nun attığı tweet’i bizim arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu beğenmediler. Fikirlerini ortaya koydular. Dolayısıyla ben de saygı duyuyorum.”

Biri bana “idare-i maslahat nedir” diye sorsa...

Meral Akşener’in bu yaklaşımını örnek olarak gösteririm.

Meral Hanım öyle bir idare-i maslahat yaptı ki...

- Ekrem Bey’i kırmamış oldu.

- Pervin Buldan’ı kırmamış oldu.

- İYİ Partili arkadaşlarını kırmamış oldu.

Ve tüm bunların ötesinde...

Adının Pervin Buldan’la aynı mesajda zikredilmesini beğenip beğenmediğini de söylememiş oldu.

Osmanlı’dan bu yana sergilenmiş idare-i maslahatların en esaslılarından biridir Meral Hanım’ın yaptığı...

Fakat Atatürk’ün de dediği gibi:

"İdare-i maslahatçılar, esaslı inkılap yapamazlar."

ÖNCEKİ HABERLER
'İnsanlık ölmemiş' deyip sevindi! Tekirdağ'da günlerdir arıyordu
Altay tankının motoru için Türkiye ile Güney Kore arasında anlaşma imzalandı
Kocaeli'de 'kahve neden bu kadar acı' deyip öldürmüştü! Kabul edildi
Chelsea, Everton engelini iki golle geçti
Mustafa Sarıgül'den Cumhur İttifakı'na katılacak mısınız? sorusuna net cevap!
Denizli'de altınlarını düşürdü! Bulan kişiyi yakalattı hayatının şokunu yaşadı
Olay yeri Samsun! Kısıtlamayı ihlal etti kendisine işlem yapan bekçiye kafa atıp, kaçtı
İstanbul'da şoke eden olay! Köpeğe ilaç yazmayan doktorlara soruşturma açıldı
Ekonomiye ilişkin torba teklif! İşte öne çıkan değişiklikler
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan, Paris Camisi'ne ziyaret
Yorumlar