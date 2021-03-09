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Chelsea, Everton engelini iki golle geçti

İngiltere Premier League'de Chelsea, konuk ettiği Everton'ı 2-0 mağlup etti.

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Ligin 27. haftasında Chelsea, Stamford Bridge'de Everton'ı konuk etti. Chelsea, 31. dakikada Ben Godfrey'in kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci devreye de iyi başlayan Chelsea, Kai Havetz'in Everton'ın kalecisi Jordan Pickford tarafından ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazandı. Jorginho, penaltıyı 65. dakikada gole çevirerek skoru 2-0'a getirdi ve karşılaşma, bu sonuçla sona erdi.

Bu skorla Chelsea, puanını 50'ye yükselterek 4. sıradaki yerini korudu. 

Everton ise 46 puanda kaldı.

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