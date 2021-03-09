BIST 1.530
DOLAR 7,69
EURO 9,12
ALTIN 418,12
HABER /  GÜNCEL
ADV Uğurlu Gelecek Sizi Bekliyor!

Oy birliği ile kabul edildi! Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın ismi Yenikapı'da yaşatılacak

İSTANBUL Büyükşehir Belediye meclis toplantısında, Yenikapı Avrasya ve Gösteri Sanat Merkezi ile Yenikapı Meydanı'nın isimlerinin, "Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi" olarak değiştirilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Abone ol

İBB 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığındaki meclis toplantısında 148 gündem maddesi komisyonlara sevk edilirken AK Parti, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın isminin yaşatılması için bir teklif sundu.

AK Parti Meclis üyesi Mehmet Yiğit tarafından okunan teklifte, Topbaş'ın isminin inşa sürecinde büyük emek ve katkısının olduğu Yenikapı Meydanı ile Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezine verilmesi istendi.

Teklif karar olarak sunulan gündem maddesi yapılan mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Kararın kabul edilmesinin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, CHP, İYİ Parti ve MHP gruplarına teşekkür etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Sarıgül'den Cumhur İttifakı'na katılacak mısınız? sorusuna net cevap!
Denizli'de altınlarını düşürdü! Bulan kişiyi yakalattı hayatının şokunu yaşadı
İstanbul'da şoke eden olay! Köpeğe ilaç yazmayan doktorlara soruşturma açıldı
Ekonomiye ilişkin torba teklif! İşte öne çıkan değişiklikler
Gana'da yüzmeye giden çocuklardan boğulanların sayısı 11'e çıktı
Kastamonu'dan kahreden haber! 3 yaşındaki Enes su kuyusuna düşerek öldü
AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'nın Rasim Öztekin mesajı olay oldu! 'Doğmasaydı ölmezdi'
Falcao gollerle döndü ülkesinde gündem oldu
İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 14 gözaltı
Türkiye'de Uğur Şahin-Özlem Türeci'nin bulduğu Biontech aşıları kime yapılacak?
Yorumlar 1 yorum