Türkiye'de Uğur Şahin-Özlem Türeci'nin bulduğu Biontech aşıları kime yapılacak?

TÜRKİYE'de 10 milyonu aşkın kişi Çin'den getirilen Coronavac aşısıyla aşılanıyor. Almanya'dan gelecek 5 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısının kimlere yapılacağı merak konusuydu. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Akın, Türk bilim insanları Uğur Şahin-Özlem Türeci çiftinin bulduğu Alman aşısının kimlere yapılacağını açıkladı.

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Levent Akın, Pfizer-BioNTech aşılarının kime yapılacağıyla ilgili nasıl bir yöntem uygulanacağını açıkladı. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’ya konuşan Akın, Pfizer-BioNTech aşısının “sıra kimdeyse ona yapılacağını” aktardı. Akın’ın ifadesine göre Pfizer-BioNTech aşısı olmak isteyenlere belge imzalatılacak. Sarıkaya’nın bugünkü yazısının ilgili kısmı şöye:

Biontech aşısı kime yapılacak? Ona ilişkin de ilginç bir yöntem benimsenmiş. Anlattıklarına göre, 5 milyon doz Biontech aşısı geldiğinde o an sırada kim varsa ona yapılacak şekilde planlanmış. Biontech aşısı eksi 70 derecenin üzerinde koruma gerektirdiği için genelde hastanelerden randevu alanlara yapılması hedeflenmiş.

Bu aşıların antikor seviyesinin daha yüksek olması nedeniyle kanser gibi ümmin sistemi daha düşük olanlara yapılıp yapılamayacağını sordum. Başka yan etkilerinin de olabileceği kaygısıyla bu düşünülmemiş. Hatta halen yapılmakta olan inaktif aşı Sinovac yerine, Biontech olmak isteyenlere de belge imzalatılacakmış.

Birinin diğerine önceliği olmayacakmış, ama garantisine ilişkin süreçler farklı çalıştığı için böyle bir belgeye de ihtiyaç duyuluyormuş. Bakalım kaç kişi 5 milyon doz aşıdan olmak isteyecek?