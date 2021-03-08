İslam Memiş'ten yeni altın ve dolar tahmini! Artık düşük seviyede dolar zor...

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten flaş tahminler geldi. Önümüzdeki haftanın çok daha kritik olduğunu belirten Memiş, altındaki düşüşün sınırlı kalacağını söyledi. Memiş, dolarda ise artık düşük seviyelerin mümkün olmadığını söyledi.

Abone ol

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş fiyatları ile dolar konusunda flaş tahminler açıkladı. Altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüşün bugün tepki alımlarıyla bir miktar yükseldiğine dikkat çeken İslam Memiş, altın yatırımcısını uyardı. İşte İslam Memiş'in kendi Youtube kanalında yaptığı tahminlerden satır başları...

- Gram altın 415 lira seviyelerinde ancak Kapalıçarşı piyasasında 420 lira seviyesinden alınıp satılıyor. Yarım altın ise 678 liralarda...

- Dolardaki yükselişler de gram altın fiyatındaki düşüşü sınırlıyor. Dolar fiyatındaki toparlanmayla birlikte gram altın fiyatında yıl içinde tekrar bir toparlanma ihtimalini güçlü görüyorum.

Şu andaki yükseliş tepki alımlarından kaynaklanıyor

- Orta ve uzun vadada de gram altın ve gümüş fiyatlarının yine yukarı seviyelere çıkacağını söyleyebiliriz. Düşüşlerin çok da kalıcı olacağını öngörmüyorum.

- Altın ve gümüşün ons fiyatlarının haftaya yükselişle başladığını görüyoruz ancak bunların tepki yükselişleri olduğunu ifade etmek lazım.

- Dolar kurunda bu hafta içerisinde bir miktar geri çekilme bekliyorum. Özellikle bu geri çekilmede gram altın ve gümüşün yükselişini frenleyebilir.

Merkez Bankası'nı 'faiz' için sıkıştırma planları

-Doların gidişatıyla ilgili önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz. Yine ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı açıklanacak. Bu sebeple piyasalar için önümüzdeki hafta biraz daha kritik olacak.

- Önümüzdeki hafta MB faiz artırsın diye varlık sahiplerinin piyasa oyuncularının faiz artırılsın diye köşeye sıkıştırmak için hamleler deneyeceğini görüyorum.

- Dolayısıyla dolar tarafındaki gerilemenin çok da kalıcı olacağını tahmin etmiyorum.

Aracı kurumların altın raporlarındaki oyun!

- Aracı kurumlardan raporlar gelmeye başladı. Emtia fiyatlarıyla ilgili 2023 yılına kadar ciddi bir gerileme yaşanacağını belirtiyorlar...

- Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch'in altının onsu için 1200-1440 dolar raporu yayınladı. Ancak Fitch'in 2020 yılı raporunda bu rakam 3 bin dolar seviyesindeydi. Geçen yıl altının ons fiyatında 3 bin dolara kadar yükseliş bekleyen Fitch'in 2023 ılı için 1200 dolar bekliyoruz uyarısı yapmasını da manidar bulduğumu ifade etmek isterim.

- Altın için fiziki tarafta da ciddi bir talep artışı olacak. Dünya genelinde 2021 tarafında kısıtlamaların kalkması fiziki altında talep artışını bize gösterecek.

Dolar için düşük seviyeler artık mümkün değil

- Dolar anavatanına dönüyor olması, gelişmekte olan piyasalarda doların artık düşük bir kurda kalmayacağını bize işaret ediyor. Bundan 2 ay öncesine kadar iç piyasada doların 6.20 seviyesine gerileyeceği konuşuluyordu.

- Şimdi ise dünya genelinde doların ciddi anlamda değer kazanacağı konuşuluyor. Daha iki hafta öncesine kadar 6 liranın altını konuşanlar, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin ardından 8-9 lira seviyesini konuşmaya başladılar. Aynı altın piyasasında olduğu gibi.

O raporları yakında tekrar 2000 dolara çekecekler...

- Altının onsu için 1200 lira seviyesini beklediğini rapor edenlerin kısa zamanda 2000 bin dolar seviyesine raporlarını revize edeceklerini göreceğiz.

- Piyasadaki bu kargaşa nedeniyle altın fiyatının ne olacağı konusunda yatırımcısını karamsarlığa düşürmemeli. 2020'de altının gram fiyatı 550 lira olduğunda "altın artık düşmez" diyenler bugün de "altın daha da yükselmez" diyor.