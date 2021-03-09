Fenerbahçe, 5 büyük lig içinde zirvede!

Fenerbahçe, deplasman performansı ile 5 büyük ligde yer alan dev ekipleri geride bıraktı.

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Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor deplasmanına giden Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık net bir sonuçla galip ayrılmayı başardı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 29'da Szalai, 32'de Osayi ve 90'da Serdar Aziz attı. Sarı-lacivertli ekip bu skorun ardından ligde puanını 58 yaptı ve lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde, 3. sırada kendine yer buldu.

Fenerbahçe, bu sezon dış sahada çizdiği başarılı grafiği İttifak Holding Konyaspor karşısında da sürdürdü.Sarı-lacivertli takım, Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek deplasmanda 11. galibiyetini aldı.

Erol Bulut'un öğrencileri, ligde 29 haftalık süreçte dış sahada en fazla puan toplayan takım olarak dikkati çekiyor.Fenerbahçe, deplasmanda çıktığı 14 maçta 11 galibiyet ve 2 beraberlikle hanesine 35 puan yazdırdı.

Süper Lig'de deplasmanda 35 puan toplayan ve tek yenilgi alan Fenerbahçe, bu alanda 5 büyük ligdeki dev ekiplerle karşılaştırınca da zirvede yer alıyor. Deplasmanda 35 puan toplayan Fenerbahçe'yi, 34 deplasman puanıyla Premier Lig'den Leicester City takip ediyor. Serie A'dan Milan 34, Ligue 1'den Lille 30, La Liga'dan Atletico Madrid 29, Bundesliga'dan Bayern 25 deplasman puanı topladı.