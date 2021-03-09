BIST 1.530
DOLAR 7,75
EURO 9,19
ALTIN 419,27
HABER /  GÜNCEL
ADV Uğurlu Gelecek Sizi Bekliyor!

Papa Irak ziyareti sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telgraf gönderdi

Anadolu Ajansı

Papa, tarihi Irak ziyaretini tamamladı. Gelenek olarak hava sahasını kullandığı ülkelerin liderlerine mesajını ulaştıran Papa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da telgraf gönderdi.

Abone ol

Katoliklerin ruhani lideri, Irak ziyareti dönüşünde adetleri olduğu üzere hava sahasını kullandığı ülkelerin liderlerine birer telgraf gönderdi.

Irak'tan ayrıldıktan sonra Türk hava sahasını kullanarak Roma'ya ulaşan Papa Franciscus, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği telgrafında, şunları kaydetti:

"Irak'a Papa olarak yaptığım seyahatten Roma’ya dönerken Türk hava sahasına girdiğim şu esnada sizlere iyi dileklerimi sunuyor; Yüce Tanrı'dan size ve Türk halkına gani bereketler niyaz ediyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Yaz tatili tarihi belli oldu! Ara tatil var mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı
Rasim Öztekin ilk eşi kim? Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'in annesi
Göztepe Erzurumspor'u mağlup etti 5 maçlık seri yakaladı
Ali Akman Eintracht Frankfurt’la 4 yıllık sözleşme imzaladı
Yunanistan'dan Mısır'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki egemenlik hakkına saygı göstermesine tepki
Büyük kıtlık başladı! Dünyada aşıların üretimi durabilir
Rasim Öztekin çocukları kaç tane kızı Pelin Öztekin kimdir?
Rasim Öztekin evli mi eşi Esra Kazancıbaşı kimdir?
Antalya'da 'bana askerden başka kimse karışamaz' dedi! Gerçek bakın ne çıktı
Erol Bulut: Futbolcularımı rahat bırakın, bizi eleştirin
Yorumlar