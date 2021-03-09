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Göztepe Erzurumspor'u mağlup etti 5 maçlık seri yakaladı

Süper Lig'de Göztepe, konuk ettiği Erzurumspor'u eli boş gönderdi. İzmir ekibi karşılaşmadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

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Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, BB Erzurumspor'u ağırladı. Ünal Karaman yönetiminde çıkışa geçen sarı-kırmızılı ekip 4. dakikada Leo Schwechlen'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarı 1-0'lık Göztepe üstünlüğüyle biterken BB Erzurumspor ikinci yarıya golle başladı. 48. dakikada Emrah Başsan skoru 1-1'e getirdi.

Halil takımını öne geçiren golü kaydetti
Göztepe'nin vazgeçilmez isimlerinden Halil Akbunar, 83. dakikadaki golüyle skoru 2-1'e getirdi. Duraklama dakikalarında BB Erzurumspor'da Manuel da Costa'nın ceza sahasında yaptığı müdahalenin ardından hakem penaltı noktasını gösterirken Da Costa da VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.

90+7. dakikada Alpaslan Öztürk penaltıdan skoru belirledi ve Göztepe 3-1 kazandı. Bu sonucun ardından 9. sıradaki Göztepe 39 puana yükseldi. 19. sırada bulunan küme düşme hattındaki BB Erzurumspor ise 26 puanda kaldı.

5 maçtır yenilmiyor
Göztepe bu galibiyetle beraber yükselişini sürdürdü. İzmir ekibi ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazanırken yalnızca Alanyaspor ile berabere kaldı. Bu süreçte Göztepe hanesine 13 puan yazdırdı.

Gelecek hafta Göztepe, Ankaragücü'ne konuk oluyor. Erzurumspor ise evinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

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