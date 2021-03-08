Bebeklerde ateş kaç derece olursa doktora gidilmeli bu belirtiler varsa doktora gidin

Bebeklerde ateş koltuk altından ölçüldüğünde 37.5 derecenin üstüne çıkıyorsa ateş düşürücü verilmeli. Ancak ateşle birlikte farklı belirtiler ortaya çıkarsa hemen doktora gidilmeli. İşte o belirtiler.

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Bebeklerde ve çocuklarda görülen ateş, anne-babaların en tedirgin olduğu konuların başında geliyor. Ancak ateş, bilinenin aksine çocuk için zararlı bir faktör değil. Tam tersine çocukta gelişebilecek herhangi bir rahatsızlığın belirlenmesine ve erken önlem alınmasına yardımcı oluyor. Çocuğun ateşi koltuk altından ölçüldüğünde 37,5 dereceyi geçiyorsa, kulaktan veya makattan ölçüldüğünde ise 38 derecenin üzerindeyse çocuğa ateş düşürücü verilebilir. Çocuğun ateşi 39 derece ya da üzeriyse veya dirençliyse hemen ilk önlemler alınmalı ve doktora gidilmeli. İlk önlemler ise üzerindeki giysilerin çıkarılması ve ılık bir duş aldırılmasıdır.

Ateş, vücudun enfeksiyonlarla savaşma yöntemlerinden biridir. Çocuğun her ateşi çıktığında doktora gidilmesini gerektirecek bir durum olmayabilir. Dikkatli olmak şartıyla anne-babalar çocuğun ateşini kontrol altına alabilir. Ancak bazı durumlarda acilen doktora başvurmak gerekir.

3 ayın altındaki bebeklerde ateşle birlikte şu belirtiler varsa hemen doktora başvurun

*Bebekte uyuşukluk ve halsizlik

*Genel durumun kötü olması

*Nefes almada zorluk

*Deride nokta nokta kanamalar

*Susturulamayan ağlama ile beraber ateş



Daha büyük çocuklarda ise şu durumlar ateşe eşlik ediyorsa hemen doktora başvurun

*Baş ağrısı,

*Anlamsız hareketler,

*Havale geçirme

*Bıngıldakta kabarma ve nabız atışına benzer atma

*Gözyaşının kaybolması,

*Az idrara çıkma

*Ağız kuruluğu gibi susuzluk belirtileri

Normal ateş kaç derece olmalı?



Çocuklar ile bebeklerin normal vücut sıcaklığı yetişkinlere nazaran biraz daha yüksektir. Haliyle 36-37 derece arası çocuklar için normal vücut sıcaklığı olarak kabul edilir. 38 derece üstü ateş yüksek ateş sayılır.

Ateşin belirtileri

Vücutta ateşin yükselmesiyle bazı bulgular görülmeye başlanır. Titreme, terleme, ellerin ve ayakların soğuması, tüylerin dikenleşmesi ve tiroid uyarıcı hormonun tetiklenmesi gibi durumlar ateşin yükseldiğini işaret eder. Ayrıca terleme vücudun kendi kendini soğutma mekanizmalarından biridir. Çocuğun ateşi yükseldiğinde öncelikle üzerinde kalın giysiler varsa çıkarılmalıdır. Çünkü kalın ve hava aldırmayan kıyafetler vücut sıcaklığını dışarı geçirmez ve ateşin daha da yükselmesine sebep olur. Çocukta ateş yükselirken titreme olması normaldir, ateş düşerken de terleme olur.

Ateş neden çıkar neyin belirtisi

Ateşin birçok nedeni olabilir ancak en önemli etken genellikle enfeksiyonlardır. Çocuklar hayatlarının ilk 5-6 yılı içerisinde çok sık virüs enfeksiyonlarına bağlı ateşli hastalıklar geçirebilir. Çocukların savunma sisteminde bir sorun olmadığı sürece, geçirilen hafif dereceli enfeksiyonlar bağışıklık sistemlerini daha da güçlendirir. Ateşe sebep olabilen diğer faktörler ise; ilaçlar (antibiyotikler, aspirin vb), aşılar, diş çıkarma, tümörler, romatizmal hastalıklar ve transfüzyon reaksiyonlarıdır (kan nakli tepkimesi).

Ateş vücut için faydalıdır : Ateşin bilinenin aksine vücuda birçok faydası vardır. Bunlar; akyuvar sayısını çoğaltma, antikor üretimini artırma, interferon salgısını artırma (virüslerin hücrelere saldırmasını önleme), mikropların üremesini yavaşlatma ve bakterilerin demirle beslenmesini engellemektir. Özetle ateş, hastalığın sadece bir parçasıdır. Bu sebeple de ciddi bir durum olmadığı sürece vücut için faydalı bir uyarandır. Ayrıca ateşin derecesi ile hastalığın şiddeti arasında herhangi bir ilişki de yoktur.

