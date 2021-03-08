Konyaspor Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'deki son maçında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, 29. hafta mücadelesinde Konyaspor'a konuk oluyor. Kanarya, Mesut Özil'in yokluğunda zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Konyaspor ise sahasında galibiyet arıyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor'a konuk oluyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetiyor ve zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Ligde inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve son maçında sahasında Antalyaspor ile berabere kalan 55 puanlı Fenerbahçe, kazanarak haftayı kayıpsız geçmek istiyor. İsmail Kartal'ın yerine İlhan Palut'un getirildiği Konyaspor ise son 4 lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. En son Beşiktaş'a yenilen Konyaspor, 32 puanla 12. sırada yer alıyor.

Konyaspor: 0 - 3 :Fenerbahçe

(İkinci yarı oynanıyor)

90' GOOOLL!! Fenerbahçe, Serdar Aziz'nin golüyle farkı üçe çıkarıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ibrahim Sehic büyük hata yaparak topu elinden kaçırıyor. Serdar Aziz altıpas içinde boş kaleye topu ağlara göndermeyi başarıyor.

90' İrfan Can Kahveci'nin pasıyla Mbwana Samatta ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kalıyor. Mbwana Samatta, sağ ayağıyla şutunu çekiyor ancak kaleci Ibrahim Sehic gole izin vermiyor.

77' Marko Jevtovic'in kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı sert vuruşta kaleci Altay Bayındır parmaklarının ucuyla topu kornere çelmeyi başarıyor.

70' Sağ kanatta topla buluşan Levan Shengelia ceza alanı içine girdikten sonra topu soluna çekip uzak köşeyi düşünüyor ancak top yandan auta gidiyor.

67' Sokol Cikalleshi'nin uzak mesafeden şutun top kaleci Altay Bayındır'ın kontrolünde yandan auta çıkıyor.

63' Topla birlikte ilerleyen Dimitris Pelkas rakiplerinden sıyrıldıktan sonra pasını Enner Valencia'ya çıkarıyor. Enner Valencia ceza alanı sol çaprazından şutunu çekiyor ancak kaleci Ibrahim Sehic topu çelmeyi başarıyor. Dönen top penaltı noktasının gerisinde Dimitris Pelkas'a geliyor. Dimitris Pelkas bekletmeden şutunu çekiyor ancak top yandan auta gidiyor.

62' Sağ kanatta topla buluşan Levan Shengelia pasını ceza yayının soluna doğru çıkarıyor. Amir Hadziahmetovic bekletmeden sağ ayağının içiyle gelişine vuruşunu yapıyor ancak kaleci Altay Bayındır soluna giden topu çelmeyi başarıyor.

58' Deni Milosevic'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Adil Demirbağ ceza alanı içinden kafa vuruşunu yapıyor ancak top üstten auta gidiyor.

57' Ceza alanı içinde seken topu önünde bulan Jesse Sekidika vuruşunu yapıyor ancak Altay Bayındır gole izin vermiyor.

51' Deni Milosevic, uzak mesafeden şansını deniyor ancak top kaleci Altay Bayındır'da kalıyor.

48' Jesse Sekidika'nın sol kanattan ortasında Nejc Skubic arka direkte yetişemiyor ve top auta çıkıyor.

45+1' Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı sağ çaprazından yaptığı vuruşta top farklı şekilde yandan auta gidiyor.

42' Dimitris Pelkas'ın ceza yayının sağından yaptığı vuruşta top üstten auta gidiyor.

40' Sokol Cikalleshi'nin ceza alanı sol çaprazından yaptığı vuruşta top Attila Szalai'den geri dönüyor.

39' Bright Osayi-Samuel'in pasında Mame Thiam ceza alanı içinden vuruşunu yapıyor ancak top kaleci Ibrahim Sehic'in üzerine gidiyor.

34' Levan Shengelia'nın sağ çaprazdan ortasında Jesse Sekidika altıpas içinde kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleci Altay Bayındır mutlak bir golü çıkarmayı başarıyor.

32' GOOOLL!! Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in golüyle farkı ikiye çıkarıyor! Dimitris Pelkas'ın güzel pasıyla savunmanın arasına koşu yapan Bright Osayi-Samuel topla birlikte süratle ceza alanı içine giriyor ve sağ ayağıyla yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderiyor.

29' GOOOLL!! Fenerbahçe, Attila Szalai'nin golüyle öne geçiyor! Mert Hakan Yandaş'ın sol çaprazdan ortasında ceza alanı sağında Gökhan Gönül kafayla topu altıpas önüne Attila Szalai'ye indiriyor. Attila Szalai, sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderiyor.

27' Tehlikeli noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanmak için topun başında Dimitris Pelkas ile Jose Sosa bulunuyor. Dimitris Pelkas sağ ayağıyla şutunu çekiyor ancak top yandan auta gidiyor.

15' Bright Osayi-Samuel'in ceza alanı sağ çaprazından yaptığı vuruşta top savunmadan geri dönüyor.

3' Enner Valencia'nın pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın şutunda Ibrahim Sehic topu kurtarıyor. Dönen top Enner Valencia'ya geliyor. Enner Valencia penaltı noktasının gerisinden şutunu çekiyor ancak top üstten auta gidiyor.

1' Jose Sosa'nın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top üstten auta gidiyor.

Konyaspor: Ibrahim Sehic, Nejc Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Adil Demirbağ, Ismael Diomande, Marko Jevtovic, Deni Milosevic, Levan Shengelia, Jesse Sekidika, Sokol Cikalleshi

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Attila Szalai, Filip Novak, Mert Hakan Yandaş, Jose Sosa, Dimitris Pelkas, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia, Mame Thiam