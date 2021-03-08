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PSG-Başakşehir maçının ırkçı hakemi Coltescu'ya sezon sonuna kadar men cezası

Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçında temsilcimizin antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı ifadeler kullanan Rumen hakem Sebastian Coltescu'ya sezon sonuna kadar men cezası verildi.

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Paris Saint-Germain - Başakşehir Şampiyonlar Ligi maçında, mücadelenin 4. hakemi Sebastian Coltescu, Başakşehir antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı ifadeler kullanmıştı. UEFA Etik ve Disiplin Kurulu Rumen hakemin cezasının açıkladı ve Coltescu'nun sezon sonuna kadar maçlardan men edildiğini duyurdu.

UEFA'dan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Sebastian Constantin Coltescu, 2020/21 sezonu veya 30 Haziran 2021 tarihine kadar hakemlikten men edilmiştir. Sebastian Constantin Coltescu, 30 Haziran 2021'e kadar UEFA Hakemlik Servisi'nin vereceği eğitim programına katılacaktır.

Yan hakem Octavian Sovre'ye kınama cezası verilmiştir. Yan hakem Octavian Sovre, 30 Haziran 2021'e kadar UEFA Hakemlik Servisi'nin vereceği eğitim programına katılacaktır.

Webo'ya 1 maç ceza
Başakşehir Antrenörü Pierre Achille Webo'ya sportmenlik dışı hareketi nedeniyle 1 maç ceza verilmiştir."

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