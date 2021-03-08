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Antalyaspor Kasımpaşa mücadelesinde kazanan çıkmadı

Süper Lig'de Antalyaspor- Kasımpaşa mücadelesi 1-1'lik skorla tamamlandı.

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Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Hakan Özmert'in ve Thelin'in karşılıklı golleri ekiplerin sahadan galip ayrılmasına yetmedi.

Alınan bu sonuçla Antalyaspor yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. Bu seride Antalyaspor 10. beraberliğini almış oldu. Kasımpaşa ise üst üste 3. maçından da galibiyet yüzü göremeden ayrılmış oldu. 

Alınan bu sonuçla Antalyaspor puanını 36'ya Kasımpaşa da 30'a yükseltti.

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