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Tokat'ta 5 katlı binanın çatısında bir anda soyundu! Ekipler alarma geçti!

TOKAT'ta 36 yaşındaki Ü.Ö. 5 katlı binanın çatısında üzerindeki kıyafetleri çıkarıp, atlayacağını söyledi. Polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu Ü.Ö. yarım saat sonra indirildi.

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Olay, saat 16.00 sıralarında, kent merkezinde Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Ailevi sorunları olduğu iddia edilen Ü.Ö., 5 katlı binanın çatısında, kıyafetlerini de çıkararak, intihara kalkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisler tarafından yarım saat süren ikna çabaları sonunda çatıdan indirilen Ü.Ö., sağlık  kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

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