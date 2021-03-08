İsrailli Bakan: Golan Tepeleri gibi Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak edeceğiz

İSRAİL Yerleşim Birimleri Bakanı Tzachi Hanegbi, Golan Tepeleri için yapılan ilhakın aynısının Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimleri için de uygulanacağını açıkladı.

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İsrail Yerleşim Birimleri Bakanı Hanegbi, 'i24' kanalına yaptığı açıklamada, Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde en az yarım milyon İsrail vatandaşı Yahudi'nin yaşadığına işaret etti ve İsrail'in kontrolü altında bulunan Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak edeceklerini söyledi.

Tarih vermedi

"Judea ve Samaria'nın (Talmudik Batı Şeria) bazı kısımlarını ilhak edeceğiz" diyen Hanegbi, Golan Tepeleri için yapılan ilhakın aynısının Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimleri için de uygulanacağını ifade etti. Hanegbi, bu konuda herhangi bir tarih veya takvim belirtmedi.

Arap ülkeleri ile İsrail ilişkileri

Hanegbi ayrıca Arap ülkeleri ile İsrail arasında yaşanan normalleşme sürecine işaret ederek, Umman ve Suudi Arabistan ile de ilişkilerin resmiyete dökülmesi gerektiğinin altını çizdi.

'İlhaka' karşı çıkacaklarını söylemişti

ABD Başkanı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris, seçim kampanyaları sırasında yaptıkları açıklamalarda, Arap-İsrail çatışmasını çözmek için 'iki devletli çözüme' bağlı kalacaklarını ve Batı Şeria'da 'ilhaka' karşı çıkacaklarını söylemişti.

İsrail, kontrolü altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşası ve genişletme çalışmaları ile 'ilhak planı' konusunda eski Başkan Donald Trump yönetiminden ise destek alıyordu.