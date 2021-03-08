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Bitlis'teki helikopter kazasında ön rapor! MSB sebebini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bitlis Tatvan'da 11 askerin şehit düştüğü helikopter kazasının ön raporunu açıkladı. Rapora göre, kazaya kötü hava koşulları nedeniyle bir anda kaybolan görüş mesafesi neden oldu.

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Bitlis'te 11 askerin şehit düştüğü helikopter kazası için kaza-kırım ekibinin olay yerindeki çalışmaları tamamlandı, ön rapor açıklandı. Buna göre kazaya helikopterdeki bir arıza değil, kötü hava koşulları nedeniyle bir anda kaybolan görüş mesafesi neden oldu. 

''Ani hava değişimi ile olumsuz hava şartlarıyla karşılaşıldı''

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, raporda yer alan kazaya dair bulgular şöyle: Saat 14.30’dan itibaren ani hava değişimi ile olumsuz hava şartlarıyla karşılaşılmış, bulut içine girilmiştir.

Bunun üzerine pilotlar tarafından geri dönüş kararı verilmiştir. Ancak maalesef saat 14.41’de kaza kırım meydana geldiği değerlendirilmektedir.

Olayın meydana gelmesinde helikopterden kaynaklanan bir neden olmadığı, helikopterin bakım faaliyetlerinin mevcut mevzuata uygun olarak zamanında ve uygun şekilde yapıldığı, helikoptere yönelik hava şartları dışında herhangi bir dış etkinin olmadığı, uçuşun son aşamasında hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle helikopterin bulut içinde kalması ve bir anda yer görüş şartlarını kaybetmesi nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir.

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