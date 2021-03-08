Bulaşıkları yıkıyordu! İstanbul'da bağıranları duyup bakınca şok oldu

İSTANBUL'da bir gecekondunun çatısında henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evinin çatısında yangın çıktığını gören kadın gözyaşlarına boğuldu.

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Yangın, saat 13.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Niyazi Mısri Caddesi'nde bulunan tek katlı bir gecekondunun çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören komşular, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Cadde üzerinde bulunan bir kadın da dumandan etkilenince sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi. Yangın nedeniyle gecekondunun çatısında hasar oluşurken, polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Gecekonduda yaşayan Ayşe Keskin ve akrabası Fikriye Akbaşa, itfaiye ekipleriyle konuşurken gözyaşlarını tutamadı. Ayşe Keskin "Evde bulaşıkları yıkıyordum. Dışarıdan 'yangın var' diye bağıranları duydum. Dışarıya çıktım ki çatı yanıyordu" dedi. Ayşe Keskin'in akrabası Fikriye Akbaşa ise "Yangın sırasında ben karşı komşudaydım. Benim görümcemin evi yanan yer. Bizde çok şükür bişey yok" diye konuştu.