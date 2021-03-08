Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da bir kadının eski eşi tarafından çocuğunun gözü önünde öldüresiye dövülmesine tepki göstererek, "Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Bugün grup başkanımızla da konuştum. Süratle yeniden böyle bir komisyonu oluşturacağız." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu. Kadınlara yönelik önemli mesajlar veren Erdoğan, kadına şiddete yönelik Meclis'te yeni komisyon kurulacağını söyledi.

Erdoğan ayrıca 1 milyon bedava doz aşıya 12 milyon dolar ödendiği iddiasını ortaya atan Kılıçdaroğlu için "Bu ne utanmazlıktır ne vurdumduymazlıktır?" dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Kongrelerimizdeki görüntüler umudumuzu ve azmimizi güçlendirdi. Kadın kollarımız birikimiyle kadın siyasetçi yetiştiren bir okul haline gelmiştir. Seçim sandığına sahip çıkan darbecilerin karşısına dikilen kadınların hakkını asla ödeyemeyiz.

"Kale içeriden fethedilir"

Siyasete kadın nezaketini, inceliğini katan Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi yolunda verdiğimiz mücadeleyi omuzlayan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kale içeriden fethedilir. Bu kaleyi içeriden fethedecek olanları karşımda görüyorum.

Her alanda kadının adı ve imzası varsa AK Parti'nin ve sizlerin eseri sayesindedir. Yıllarca çağdaşlık laiklik adı altında kızlarımızın eğitim hayatında önlerini kesenlere yaptığımız reformlarla cevap verdik.

"Dürüst olmadıkları için millet bunlara iktidar vermedi"

Yeri geldi hanım kardeşlerimizin üniversitelere girmek isterken önü kesilmedi mi? İçimizde üniversite kapısından geri çevrilen pek çok hanım kardeşimiz var. Geri çevrilenler söke söke söke o üniversiteleri bitirdiler.

İkna odalarından geri çevrilenler var. Daha sonra ana muhalefette üst düzey yönetici olmadılar mı? Bunlar akşam yalan sabah yalan. Dürüst olmadıkları için millet bunlara iktidar vermedi.

Toplam üyemiz 11,5 milyon. Hiçbir partinin böyle bir üyesi yok. Sadece kadın kollarımızın üye sayısı 5,5 milyon.

"Kadın cinayetleri bahanesiyle milletimiz hedef alınıyor"

Kadın hakları konusunda güya ileri sayılan ülkelerdeki kadın cinayetlerinin ülkemizdekilerden katbekat fazla olduğu gerçeğini görmezden gelerek Türkiye'yi hedef alanların derdi, milletimizin bizatihi kendisidir.

Ülkemizi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıracak, 2053 vizyonunu evlatlarımıza miras bırakacağız.

Kadını horlayan istismar eden taciz eden anlayışı reddettik. Sadece AK Parti grubunda 54 kadın milletvekilimiz varsa bu mücadele sayesindedir. Bizim inancımıza göre kadın ve erkek aynı özden yaratıldı. Siyasette kadını dışlayan insanlığın fıtratına da sırtını dönmüş olur.

Kadın şiddet konusunda Meclis'te yeni komisyon

Ülkemizde tek bir kadının dahi alçakla katledilmesine caddelerin ortasında dövülmesine, son Samsun'da yaşanan hadise asla onlara haklılık payı çıkarmaz. Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Biz bunları ne ana muhalefete ne de diğerlerine bırakamayız. Elimizden geleni yapacağız. Dün akşam Adalet bakanım ile tekrar konuştum, bu işi sonuna kadar kovalayacaklarını söyledi. Ardından malum kişi tutuklandı.

Biz kadınların haklarını birileri bize dayattığı için değil Allah'ın emri, insanlığın gereği olduğu için savunuyoruz. Samsun'da olduğu gibi zaman zaman rastladığımız olumsuzluklar kadim değerlerimizden uzaklaştığımızı gösteriyor. Cinayetleri töre ve benzeri bahanelerle kültürümüze yıkmaya çalışanlara da asla fırsat vermeyeceğiz.

Kadını anne, eş, evlat velhasıl insan olmaktan çıkarıp köksüz, ruhsuz bir birey sıfatıyla karşımıza dikmeye kalkanların oyununa gelmeyeceğiz.

Kılıçdaroğlu'nun Erbakan'ı anma toplantısına katılmasına gönderme

Hayatı boyunca kendisine karşı mücadele ettiğiniz, attığı her adımda karşısına çıktığınız bir liderin vefat yıl dönümü törenine katılabilirsiniz, asla inanmadığınız hatta ontolojik olarak karşı çıktığınız pek çok davranışı ve sözü sırf günübirlik siyasi çıkarlarınız için rahatça sergileyebilirsiniz ancak ittifak olduğunuz partinin mensupları tarafından kandırılıp terör örgütüne teslim edilen evlatları için yüreği yanan annelerin karşısına dikilip de aynı yüzsüzlüğü sergileyemezsiniz.

Diyarbakır anneleri

Evlatlarınız terör örgütü tarafından sizden çalınmışsa bu acının tarifi hiç mümkün değildir. Diyarbakır anneleri işte bu acıyla çocuklarını, kendilerinden çalanların kapılarına dayanıp, aileleri ile birlikte 'verin evlatlarımızı' diye eyleme başlayan kadınlarımızdır.

Diyarbakır anneleri, birilerinin aklına tam 550 gün sonra ancak düşmüş. Diyarbakır anneleri de gereken cevabı vermiştir.

Aliye vurgu mesajı

Yeni dönemdeki önceliklerimizden biri de aile müessesesini güçlendirmek olacaktır.

CHP'ye HDP sorusu

Terör örgütünün mensuplarıyla beraber yürüyeceksin, 'Bizim onlarla ilgimiz, alakamız yok' diyeceksin. Kimi kandırmaya çalışıyorsunuz? Ana muhalefet partisine açıkça soruyorum. Siz terörle arasına mesafe koyamayan bu partinin yanında mısınız yoksa karşısında mısınız?

Kılıçdaroğlu'nun "1 milyon doz bedava aşı için 12 milyon dolar ödendi" iddiasına tepki

Ey ana muhalefet partisinin başındaki adamcağız. Sen ne zamandan beri şu anda devletin aşıları parayla sattığını söylüyorsun. Bu ne utanmazlıktır ne vurdumduymazlıktır?