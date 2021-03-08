HAVELSAN 9 yıldır üzerinde çalıştığı sistemi Türk denizaltılarına entegre etti

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın yürüttüğü proje kapsamında HAVELSAN mühendisleri tarafından özgün olarak geliştirilen Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi'nin son ürünü Gölcük Tersanesi Komutanlığına sevk edildi.

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HAVELSAN, Yeni Tip Denizaltı Projesi (YTDP) kapsamında 6 denizaltı için geliştirdiği bilgi dağıtım sistemlerinde teslimatları tamamladı.

Üretim ve fabrika kabul testleri başarıyla tamamlanan son ürününün teslimatıyla yeni tip denizaltıların kalbi olarak nitelendirilen sistemlerin tamamı Türk donanmasına teslim edilmiş oldu.

HAVELSAN ekibi 9 yıl çalıştı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülen proje kapsamında, ilk denizaltı için Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi (DBDS) geliştirmesine Eylül 2011'de başlandı.

DBDS’nin geliştirme, üretim ve testleri için HAVELSAN'da 9 yıl boyunca mühendis, teknisyen ve uzmanlardan oluşan bir ekip görev yaptı.

Ağırlıklı olarak gömülü yazılım, elektronik ve donanım mühendislerinin görev aldığı projede sistem, mekanik, konfigürasyon, üretim, kalite, test mühendisleri, proje izleme, entegre lojistik destek, risk uzmanları ile proje müdürü ve teknik yöneticiler önemli katkılar sağladı.

TCG Pirireis, TCG Hızırreis, TCG Muratreis, TCG Aydınreis, TCG Seydialireis ve TCG Selmanreis denizaltıları için yürütülen DBDS Projesi'nde tüm teslimatlar zamanında ve tam performans sağlanarak gerçekleştirilmiş oldu.

Denizaltılar daha emniyetli ve etkin

Yeni Tip Denizaltı Projesi'nde, havadan bağımsız tahrik sistemli 6 denizaltının Gölcük Tersanesi Komutanlığında azami ölçüde Türk sanayisi katılımıyla inşa edilmesi amaçlanıyor.

Denizaltının kalbi olarak nitelendirilen DBDS, harekât ortamının çok zorlu kriterlerini karşılamak üzere HAVELSAN’ın özgün ürünü olarak geliştirildi. DBDS, yeni eklenen kabiliyetleriyle dünya genelindeki benzerlerinin önüne geçmeyi de başardı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları kapsamında DBDS ile bütünleşik bir veri kayıt sistemi tasarlandı, yeni fonksiyonlara ait donanım ve yazılım güncellemeleri zamanında bitirildi ve teste tabi tutuldu.

Yerli katkı yüzde 75 seviyesine yaklaştı

Sistem, yerli imkanlarla üretildi. DBDS Sözleşmesi kapsamında yüzde 70 olarak öngörülen yerli katkı payı yüzde 75 seviyesine yaklaştı.

Zorlu çevre koşullarında kullanılacağı için uzun ve kapsamlı dayanıklılık testlerine tabi tutulan DBDS, tüm bu süreçlerden başarıyla geçti. DBDS'nin tüm çevre koşul testleri yerli imkanlarla yurt içinde icra edildi.