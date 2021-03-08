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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla paylaştığı mesajında "Hepimiz için en ideali, kadın erkek ayrımı olmadan geleceğe yan yana yürüyebilmektir 365 gün aynı bilinçle." ifadelerini kullandı. 

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Bakan Selçuk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Kadınlar Günü'nü kutlayan Selçuk, "Hepimiz için en ideali, kadın erkek ayrımı olmadan geleceğe yan yana yürüyebilmektir 365 gün aynı bilinçle..." değerlendirmesini yaptı. 

Bakan Selçuk, "Kadınlar için en ideal meslek, kendi ilgi ve yeteneklerini keşfederek karar verdikleri ve severek yaptıkları meslektir. Biz okullarımızda, geleceğin kadınlarını bu bilinçle yetiştiriyoruz. Geçmişin, bugünün ve yarının çalışan, üreten ve emek veren kadınlarına saygıyla..." ifadelerinin yer aldığı görseli de paylaşımına ekledi. 

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