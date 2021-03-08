BIST 1.531
DOLAR 7,69
EURO 9,12
ALTIN 418,69
HABER /  YEREL
ADV Dünya Kadınlar Gününe Özel İndirim fırsatları
ADV Dünya Kadınlar Gününe Özel İndirim fırsatları

Bursa'da kaza! Lastiği patlayan yolcu otobüsü su kanalına devrildi 18 yaralı var

BURSA’da lastiği patlayan yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazada 18 yolcu yaralandı. 

Abone ol

 Ali Erdemir’in sürücüsü olduğu 16 S 1003 plakalı yolcu otobüsü, lastiği patlayınca kontrolden çıkarak, yol kenarındaki su kanalına devrildi. Yan yatan otobüsteki 18 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan Bursa-Balıkesir Karayolu, devrilen otobüsün kaldırılmasının ardından açıldı.  

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da 'bana askerden başka kimse karışamaz' dedi! Gerçek bakın ne çıktı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 'kadına şiddet' açıklaması: Yapılacak çok şey var!
Kamu bankasından kadın girişimcilere 100 bin liralık destek
Pilot havada neye uğradığını şaşırdı! Kedi saldırısına uğradı
Türkiye korkusu bitmiyor! ABD'den Yunanistan'a yeni silah hibesi
İzmir'de eldiven aldı hayatının şokunu yaşadı! Böylesi görülmedi
Teknoloji devi Xiaomi, Türkiye'de açacağı fabrika için iş ilanı yayınladı
Edirne'de FETÖ şüphelisi kardeşler gözaltına alındı
Samsun'daki şiddet! Eski eşinin dövdüğü kadının annesi: Torunum 'babamı görürsem taş atarım' diyor
Fahrettin Koca: Bugün itibariyle 10 milyon doz aşı yapıldı
Yorumlar