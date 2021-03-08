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İzmir'de alışverişten döndü eşini o halde görünce şok oldu

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de 63 yaşındaki emekli astsubay Muammer Özgün evinde başından tabancayla vurularak, ölmüş halde bulundu.

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Zübeyde Hanım Mahallesi'nde yaşayan Gülay Özgün, 6 Mart Cumartesi günü pazar alışverişi yapıp evine döndü. Özgün, eve girdiğinde emekli astsubay eşi Muammer Özgün'ü salonda başından tabancayla vurulmuş, halde buldu. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 2 çocuk babası Muammer Özgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Komşusundan tabancasını temizlemek için aparat aldığı belirtilen Özgün'ün cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Muammer Özgün'ün tabancasını temizlerken yanlışlıkla kendisini vurmuş olabileceği değerlendiriliyor.

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