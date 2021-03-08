Amasya'da babasının 40 yıllık işini bıraktı annesiyle bu işe başladı
Muhammed Ali Keleş, babasının 40 yıllık işini bırakıp, annesiyle birlikte açtıkları iş yeri ile gelir elde etmeye başladı.
AMASYA 'da atölyesinde 40 yıldır tornacılık, kaynakçılık ve tarım aletleri imalatı yapan Ali İhsan Keleş, birlikte çalıştığı ve büyük umutlarla işleri devretmeyi planladığı oğlunun annesinin 20 yıllık mesleği fırıncılığa geçmesine önce üzüldü.
Sonrasında oğlunun tercihine saygı duyan 65 yaşındaki Keleş, “Bizim oğlan babasının mesleğini bıraktı anasının mesleğine devam ediyor." dedi.
İşlerinden memnun olduğu dile getiren Keleş "Bizim işlerde veresiye çoktu. Koşullar zordu. Fırıncılıkta ise günlük para dönüyor. Düzenleri de güzel. Ekmeklerini de tutturdular" ifadelerini kullandı.
Keleş, katkı maddesi içermeyen ekşi mayalı köy ekmeği üretimi yaptıkları fırınlarında günde 400 ekmek satışı yapar hale geldiklerini anlattı.