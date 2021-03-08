Son dakika Çorum'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklama

ÇORUM'un Alaca ilçesinde son dakika bir deprem meydana geldi. Gelen son dakika haberine göre; Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıklarken, AFAD depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.

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AFAD'dan yapılan açıklamada Çorum'un Alaca ilçesinde saat 12.09'da 3.9 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin derinliği 5.35 km. olarak bildirildi.

Kandilli Rasathanesi ise, Çorum'da 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Saat 12.09'da meydana gelen depremin derinliği ise 5.0 km. olarak açıklandı.