BIST 1.543
DOLAR 7,65
EURO 9,09
ALTIN 415,44
HABER /  GÜNCEL
ADV Dünya Kadınlar Gününe Özel İndirim fırsatları
ADV Dünya Kadınlar Gününe Özel İndirim fırsatları

Son dakika Çorum'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklama

ÇORUM'un Alaca ilçesinde son dakika bir deprem meydana geldi. Gelen son dakika haberine göre; Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıklarken, AFAD depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.

Abone ol

AFAD'dan yapılan açıklamada Çorum'un Alaca ilçesinde saat 12.09'da 3.9 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin derinliği 5.35 km. olarak bildirildi.

Kandilli Rasathanesi ise, Çorum'da 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Saat 12.09'da meydana gelen depremin derinliği ise 5.0 km. olarak açıklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Welinton Souza: Her maçımız final
Eşini bıçaklayıp yastıkla boğdu! Sultanbeyli'deki vahşete ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti
Florür ‘çocuklarda zekâ geriliğine yol açıyor' iddiası uzman isimden açıklama
Gaziantep'te fabrikada yangın çıktı işçiler hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu ve Erol Bulut’un arasına kara kedi girdi: Kriz böyle yönetilmez
Sivas Belediyesi çöplük alana sistemi kurdu 5 milyon lirayı cepte tuttu
Kırklareli'de paradaki hatayı görünce şaşkına döndü! Fırsata çevirip satışa çıkardı
Mardin’de aranan bir terörist yol kontrolünde jandarmaya yakalandı
Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımına ilk yorum
Yorumlar