Turkcell ile TFF arasında sponsorluk anlaşmasında konuşan Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyunculara seslendi ve "Hem ruj sürün, hem top sürün" dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Turkcell ile TFF arasında sponsorluk anlaşmasında konuşurken 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla birkaç konuya dikkat çekti.

A Milli Kadın Futbol Takımı'na yönelik konuşan Şenol Güneş, "Hem ruj sürün, hem top sürün. Ülkemizi çok iyi temsil ediyorsunuz. Kadınlarımızı, kızlarımızı temsil ediyorsunuz. Bu konuda büyük bir yatırım yapılıyor. Her oyuncuya her personele yapılan yatırım kolay değil. Bu seçimlerin karşılığını verin. Katılırken şunu istiyorum. Sevgiyi, saygıyı hak eden güzel kızlarımızın toplumda önde olmasını istiyorum. İş bir simgedir. Ama önünüze çıkabilecek her engeli aşabilecek gücünüzün olduğunu bilin. Zaman zaman haksızlığa uğrasanız bile asla durmayın. Sonunda başaracağınızı göreceksiniz" dedi.

'Kadınlar Ligi'nde sezon yakın bir zamanda başlayacak'

Şenol Güneş'in ardından söz alan TFF Başkanı Nihat Özdemir, ''Turkcell, milli takım branşlarımızın da lokomotifi durumunda. Turkcell şimdi de Kadınlar Ligimize de büyük değer katacak. Kadınlar Ligi, önümüzdeki iki dönemde Turkcell Kadınlar Ligi adı altında oynanacaktır. Kadın Futbolunun gelişmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Kadınlar Ligi'nde sezon yakın bir zamanda başlayacak.

'2023'te Süper Lig'de kadın hakemlerimize yer vermek istiyoruz'

Hedefimiz 2023'te Süper Lig'de kadın hakemlerimize yer vermek. Bunun için çok ciddi şekilde çalışıyoruz. Kadın futbolu sadece Türkiye'de değil dünyada da çok hızla ilerliyor. Futbolda kadın hakemlerimiz yer alırsa kalite ve standart da yükselebilir. Dar kapsamlı olsa da kadın liglerimizi başlatacağız. 2023'te de Süper Lig'de kadın hakemlerimize yer vermek istiyoruz.''