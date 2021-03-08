Taksim metro girişi ve füniküler 14.00 itibarıyla kapatılacak
İstanbul Valiliği, Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu meydan girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı, 8 Mart (bugün) saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacağını açıkladı.Abone ol
Son dakika gelişmesine göre; İstanbul Valiliği, Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu meydan girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı, 8 Mart (bugün) saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacağını duyurdu.
Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu Meydan girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı 8 Mart saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır” ifadeleri kullanıldı.