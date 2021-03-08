BIST 1.541
DOLAR 7,64
EURO 9,08
ALTIN 415,98
HABER /  SPOR
ADV Dünya Kadınlar Gününe Özel İndirim fırsatları
ADV Dünya Kadınlar Gününe Özel İndirim fırsatları

Leicester City'de Cengiz Ünder şoku!

Çağlar Söyüncü ile birlikte Leicester City'de forma giyen milli yıldız Cengiz Ünder'in sakatlandığı ve birkaç hafta takımdan uzak kalacağı açıklandı.

Abone ol

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de Cengiz Ünder şoku yaşanıyor. Brighton'u 2-1 yenen ve maç fazlasıyla 2. sıraya çıkan Leicester'da teknik direktör Brendan Rodgers, Cengiz Ünder hakkında konuştu.

Rodgers, Cengiz Ünder'in Cuma günü antrenmanda sakatlık yaşadığını ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.

23 yaşındaki Milli futbolcu, bu sezon Leicester formasıyla 19 maça çıkarken 2 gol ve 3 asist üretmişti.

Premier Lig'de istediği süreleri alamayan Cengiz, son 15 maçta 71 dakika forma giymişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Evlat nöbetindeki anneden HDP’ye 8 Mart tepkisi yüreksizler
Aydın'da 39 yılda 100 kilo ile 15 bin tane topladı! Tek bir hayali var
Süleyman Soylu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajı
Şubat ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Kırklareli'de paradaki hatayı görünce şaşkına döndü! Fırsata çevirip satışa çıkardı
Hatay'da minibüsle çarpışan otomobil dereye devrildi! 3 kişi öldü, yaralılar var
İspanya'da Madrid derbisinde kazanan yok
İzmir'de FETÖ operasyonu: 31 gözaltı
CHP’li Vekil Ünal Demirtaş'tan uyarı: 1 milyon işçi işini kaybedebilir
Diş eti rahatsızlığı olanlara koronavirüs uyarısı
Yorumlar