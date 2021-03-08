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Galatasaray'da puan kayıpları sürüyor

Demirören Haber Ajansı

Şampiyonluk yolunda MKE Ankaragücü mağlubiyetinin ardından Demir Grup Sivasspor karşısında da yara alan Galatasaray'da teknik heyet ve futbolcular kenetlendi. Sarı-kırmızılılar yeni seriye hazırlanıyor.

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Süper Lig'in 29'uncu haftasında Sivasspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Son 2 maçta 5 puan kaybeden Sarı-kırmızılılar, bu sonuçların ardından liderliği de kaybetti. Ankaragücü maçı 11'inden biri mecburi toplamda 6 değişiklik yapan teknik direktör Fatih Terim'in kadro tercihleri de maç sonrası tartışılırken, kalan 12 maçla ilgili futbolcular ve teknik heyet kenetlenme yaşadı. Tüm maçlarını kazanıp şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da, önümüzdeki hafta oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçında da ilk 11'de değişiklikler yaşanacak.

BELHANDA CEZALI, LİNNES KULÜBEYE
Cezalı duruma düşen Belhanda'nın yokluğunda teknik direktör Fatih Terim, hafta boyunca yeni format üzerinde çalışma yapacak. Sivasspor maçında çok kritik hatalara imza Martin Linnes'e de kulübe yolu gözüktü. 

FALCAO SEVİNCİ
Radamel Falcao'nun Sivasspor maçına ilk 11'de başlayıp 2 gol kaydetmesi ise Sarı-kırmızılılar adına en sevindirici gelişme oldu. Mostafa Mohamed de bu maçla cezasını tamamlarken, iki santrforun da formda ve hazır olması teknik heyetin elini güçlendirdi. 

FEGHOULİ HAZIR DEĞİL
Sivasspor maçında sonradan oyuna dahil olan Sofiane Feghouli ise hazır bir görüntü vermedi. Son haftalara girilirken, Galatasaray'ın katkı beklediği Cezayirli futbolcuya özel antrenman programı planlanıyor.

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