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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin: İstediğimiz yer ve zamanda saldıracağız

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Irak'taki ABD üssüne düzenlenen operasyonlardan dolayı İran'ı suçlarken, yanıt olarak ABD'nin 'istediği yer ve zamanda' saldırı düzenleyeceğini belirtti.

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Geçen çarşamba günü Irak’ın batısındaki Anbar vilayetinde ABD ile 'IŞİD karşıtı koalisyon' askerlerinin bulunduğu Ayn el Esad Askeri Üssü’ne en az 10 roketin isabet ettiği bir operasyon düzenlenmişti. ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla Suriye'deki 'İran destekli güçlere' düzenlenen saldırının ardından yaşanan olayın, ABD'nin Irak'ta daha önce düzenlediği saldırılara yanıt olduğu belirtilmişti. 

İran'ın Irak'taki Şii güçleri kontrol edip etmediğine dair henüz net bir kanıt ortaya konulmasa da, Pentagon yönetimi saldırıların arkasında İran'ın olduğunu düşünüyor. 

"Kendi seçeceği yer ve zamanda yapacak"

Savunma Bakanı Austin de, ABC News'e yaptığı açıklamalarda "İnsanları eylemlerinden ötürü her zaman sorumlu tutacağımızı bekleyebilirsiniz" deyip ABD'nin söz konusu operasyona karşılık vermesi durumunda bunu 'kendi seçeceği yer ve zamanda yapacağını' söyledi.  Pazar günü yayınlanan röportajda Austin, İran'ın 'ABD'nin askerlerini savunacağını akılda tutması gerektiğini' söyledi ve İran'ın 'doğru şeyleri yapmayı seçmesi' gerektiğini belirtti.

İran 'ABD'nin terörizme alan açtığını' savunuyor

Bölgedeki Şii militanlar nedeniyle suçlanan İran da, kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek 'ABD'nin terörizme alan açtığını' savunuyor.  İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamkhani, ABD'nin hava operasyonlarının IŞİD'e alan açtığını savunarak "ABD'nin bölgede terörü canlandırma planına karşı koyacağız" açıklamasında bulunmuştu.

Göreve geldikten sonra Irak'taki askerleri çekmeye yönelik herhangi bir açıklaması veya adımı bulunmayan Biden yönetimi, Trump yönetiminin aksine bölgedeki saldırılarını artırma eğiliminde. 

ABD askerlerinin Şii milislere yönelik artan saldırıları ve üst düzey yöneticilerin İran'ı suçlayan açıklamaları, iki ülke arasındaki 2015 nükleer anlaşmasına dönme ihtimalini zorlaştırıyor.

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