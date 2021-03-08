Çalışmayan kadınlar için 2 emeklilik formülü! İşte tüm detaylar

"Hiçbir sosyal güvencem yok nasıl emekli olurum"

Kadın okuyuculardan, özellikle çalışmayan, ev hanımı olan okurlardan sıklıkla, 'Hiçbir sosyal güvencem yok nasıl emekli olurum, ne yapmam lazım?' benzeri sorular alıyorum. Kimi okuyucular da ileriki yaşlarda toplu para alma imkânı olup olmadığını merak ediyor.