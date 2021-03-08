Abdulkadir Selvi: Bir bakıyorsunuz, gece yarısı bir bakanı istifa ettirmiş oluyorlar

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un istifa edeceğine ilişkin sosyal medya paylaşımını değerlendirdi. "Sosyal medya ilginç. Bir bakıyorsunuz, gece yarısı bir bakanı istifa ettirmiş oluyorlar." diyen Selvi, "İşin ilginç tarafı, istifa ettiğinden bakanın haberi yok" ifadelerini kullandı.

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un istifa edeceğine yönelik sosyal medya paylaşımlarını değerlendirdi. Yazısının "Milli Eğitim Bakanı istifa edecek mi?" başlıklı bölümünde Selçuk’un istifa edeceği iddiasının doğru olmadığını belirtti.

"Ziya Selçuk’un istifasına karar vermişler"

Selvi, şu ifadeleri kullandı: Sosyal medya ilginç. Bir bakıyorsunuz, gece yarısı bir bakanı istifa ettirmiş oluyorlar. İşin ilginç tarafı, istifa ettiğinden bakanın haberi yok. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un istifasına karar vermişler.

"Sosyal medya hesaplarını kendisi düzenleyen bir bakan"

"Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarını kendisi düzenleyen bir bakan" diye devam eden Selvi, yazısının devamında şu ifadelere yer verdi: Paylaşımlarında özgün bir dil kullanıyor. Son olarak Iğdır’a yaptığımız gezi sırasında buna tanık oldum. Bir de fotoğraf çekmeyi çok seviyor. Uçak bulutların üzerine çıkınca, Ağrı Dağı uzaklarda göründüğünde ilk işi fotoğraflarını çekmek oldu. Ben de onun fotoğrafını çektim.

"Instagram hesabında şimdiye kadar hiç kullanmamış"

Ziya Selçuk’un Instagram hesabında “Milli Eğitim Bakanı” ibaresini görmeyen bir dedikodu sitesi, hemen müthiş haberi patlatmış! Milli Eğitim Bakanı’nı istifa ettirmiş. Ona bir de “Cumhurbaşkanı’nı takipten çıkardı” notunu ekleyince haber daha gizemli bir hal almış. Bu dehşetengiz habercilik sayesinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da istifa ettiğinden haberi olmuş.

Her şey iyi de insan bu haberi yaparken Ziya Selçuk’un Instagram hesabında daha önce Milli Eğitim Bakanı unvanını kullanıp kullanmadığını kontrol etmez mi? Selçuk Twitter hesabında Milli Eğitim Bakanı unvanını kullanıyor ama Instagram hesabında şimdiye kadar hiç kullanmamış. Bakan olmadan önce açtığı Instagram hesabına, bakan olduktan sonra Milli Eğitim bakanı titrini ilave etmemiş. Böylece hiç kullanmadığı unvanı kaldırması da mümkün olmamış.