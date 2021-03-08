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Manchester derbisinde gülen taraf United

İngiltere'de lider Manchester City ile en yakın takipçisi Manchester United'ı karşı karşıya getiren derbide gülen konuk ekip oldu.

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Manchester United, 2. dakikada Bruno Fernandes'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu srkorla sona ererken; 50'de Luke Shaw takımının 2. golünü kaydetti. Kendi ceza sahasında buluştuğu topu Manchester City kalesine kadar götüren Shaw, Marcus Rashford ile ver kaç yaparak düzgün bir vuruşla Manchester United’ı 2-0 öne geçirdi. Manchester City, Leicester City'yi 5-2 yendikleri maçtan bu yana, 15 haftada ilk kez kalesinde 2 gol birden gördü.

Manchester City ligde 20 hafta sonra yenilirken; 15 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. City'nin, tüm kulvarlardaki üst üste 21 galibiyet serisi de sona erdi. 

Manchester City bu yenilgiyle 65 puanda kaldı. Manchester United ise puanını 54 yaptı ve liderle arasındaki puan farkını 11'e indirdi.

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