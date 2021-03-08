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Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda, Ersu Şaşma 5. oldu

Anadolu Ajansı

Milli atlet Ersu Şaşma, Polonya'da devam eden 2021 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler sırıkla atlama finalinde beşincilik elde etti.

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Sırıkla atlama kategorisinde elemeleri geçen ilk milli atlet olarak adını tarihe yazdıran Ersu Şaşma, Polonya'nın Torun kentinde düzenlenen şampiyonanın finalinde piste çıktı.

Türkiye rekortmeni ve Balkan salon şampiyonu 21 yaşındaki Ersu Şaşma, finalde 5,30 ile 5,60 metre engellerini ilk hakkında geçti. 5,70 metre engelini ikinci hakkında geçen Fenerbahçe'nin milli sporcusu, 5,80 metre engelini üç hakkında da geçemedi ve yarışı 5. sırada tamamladı.

Dünya rekortmeni İsveçli Armand Duplantis, 6,05 metre ile şampiyona rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. 5,80 metre engelini geçen sporculardan Fransız Valentin Lavillenie ikinci, Polonyalı Piotr Lisek üçüncü sırada yer aldı.

Şampiyonada erkekler 60 metre engellide mücadele eden milli sporcu Mikdat Sevler ise yarı finalde elendi. Türkiye, organizasyonu madalyasız tamamladı.

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