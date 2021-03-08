BIST 1.549
DOLAR 7,55
EURO 8,98
ALTIN 412,71
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Dünya Kadınlar Gününe Özel İndirim fırsatları
ADV Dünya Kadınlar Gününe Özel İndirim fırsatları

Korkutan açıklama! NASA, Dünya'nın sonunun geleceği tarihi açıkladı

NASA'da araştırma yapan bir ekip artan Güneş radyasyonu nedeniyle Dünya'da yaşamın bir milyar yıl sonra yok olacağını hesapladı.

Abone ol

NASA'da yaşamın sonuna ilişkin tarih verdi. Bir araştırma ekibi Güneş'in zamanla Dünya'daki oksijeni tüketerek yeryüzünün yaşanamaz hale geleceğini tespit etti.  Araştırma ekibinin sonuçlarına göre Dünya'nın sonunun gelmesine bir milyar yıl var. Yayımlanan makalereye göre, Güneş ışınları nedeniyle yerküre oksijenleşiyor. Ancak oldukça yavaş olan bu süreç günlük yaşamı etkilemiyor.
 

NTV'de yer alan habere göre yapılan modellemede günümüzden tam 1 milyar yıl sonra yani tarihler 1,000,002,021'i gösterdiğinde oksijen miktarı yaşanamayacak seviyelere inecek. Araştırma ekibinden Kazumi Ozaki, geliştirdikleri modeli 400 bin kez çalıştırdıklarını söyledi. Dünya yaklaşık 2.5 milyar yıl önce oksijen zengini bir gezegen olmuştu.

1 milyar yıla kalmaz

Oksijensizleşmeye bir milyar yıl var ancak insanlığın önündeki en büyük tehlike küresel ısınma ve beraberinde getirdiği iklim değişikliği. Covid-19'un getirdiği kısa süreli normalleşme etkisini yitirdi. Karbon salınımı Covid-19 öncesi dönemlere geri döndü. Dünya sanayi öncesi döneme göre 1.5 derece daha sıcak.
 
 


 
 
 

ÖNCEKİ HABERLER
'Hamileyim' deyip kandırmaya çalıştı! İzmir'de kadının karnından çıkanlar pes dedirtti
Murat Kurum’dan ‘kentsel dönüşüme destek’ paylaşımı
Adana'da yol kenarında ceset bulundu
Prens Harry'nin eşi Meghan Markle: İntiharı düşündüm
İskoçya'da Glasgow Rangers 10 yıl sonra şampiyon
'Çok riskli ' Edirne Keşan'da bazı okullarda yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi
Emre Belözoğlu ve Erol Bulut’un arasına kara kedi girdi: Kriz böyle yönetilmez
Daum, Fenerbahçe'ye gelecek mi? İşte paylaşımların nedeni
Rıza Çalımbay'dan Boyd'a: Ben de Beşiktaşlıyım ama doğru değil
Arda Turan'dan "şampiyonluk" mesajı
Yorumlar