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Gaziantep'te 4 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Meğer 6 ay önce de...

İhlas Haber Ajansı

GAZİANTEP'te 4 yaşındaki çocuk, 6 ay önce düştüğü balkondan tekrar düşerek hayatını kaybetti

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Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Taşlıca Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, üçüncü kattaki evlerinin balkonunda oyun oynayan 4 yaşındaki Ezda Bilgiç, bilinmeyen bir nedenle aşağıya düştü. Çocuğun düşmesinin ardından çevredeki vatandaşlar durumu acil sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri düşen çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen küçük Ezda, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Küçük Ezda’nın annesi ve babası ise Adli Tıp Kurumu önünde fenalaşarak, sinir krizi geçirdi.

Aynı yerden daha önce düşmüş ve yaralanmış
Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden küçük çocuğun, 6 ay önce de aynı balkondan aşağıya düştüğü ve olayı yaralı olarak atlattığı ortaya çıktı. Küçük çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilerek Gaziantep Asri Mezarlığa defnedildi.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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