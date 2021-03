Rıza Çalımbay'dan Boyd'a: Ben de Beşiktaşlıyım ama doğru değil

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maç sonrası "Bu maç Beşiktaş için de önemliydi" diyen Tyler Boyd'un sözlerini doğru bulmadığını açıkladı.

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan maçta Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor 2-2 berabere kaldı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maç sonrası "Bu maç Beşiktaş için de önemliydi" diyen Tyler Boyd'un sözlerini doğru bulmadığını açıkladı.

"Doğru değil tabii" diyen Çalımbay, "Profesyonel bir oyuncu. Ben de Beşiktaşlıyım. Hiç gizlemedim. Ancak profesyoneliz. Sivasspor'dayız. Sorumluluklarımız var" açıklamasını yaptı.

"Her şeyden önce bundan önce hızlı geldiğimiz için her şeyi söyleyemedik" diyerek sözlerine başlayan Rıza Çalımbay, "Her şeyden önce şehitlerimiz için çok üzgünüz. Kadınlar Günü var. Kadına şiddetin de bir an önce bitmesini istiyoruz. Caydırıcı bir yasa çıkmasını istiyoruz. Onlar şiddet yapıyorsa onlara karşı da şiddetli bir yasa çıksın. Baba da kutsaldır ama annenin yeri ayrıdır. Bu şekilde şiddeti sona erdirebiliriz belki" dedi.

Maç için "Karşınızdaki takım Galatasaray" diyen Çalımbay, "Buradan puan almak kolay değil. Çok eksik geldik. O da dezavantajdı. Zaman zaman mükemmel oynadık. İki defa öne geçtik ama büyük baskı yedik. Penaltı oldu. Oyunularımdan, mücadeleden çok memnunum. Deplasmanda iki tane gol bulduk ama kalemizde iki gol gördük. Eksiğe rağmen buradan alınan puan iyidir" ifadelerini kullandı.

Gradel'in cezalı duruma düşmesiyle ilgili olarak ise Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Yapacak bir şey yok. Bu süreçte takımın başına gelmeyen kalmadı. Hastalıklar, sakatlıklar... Marcelo sakatlıktan dolayı futbolu bıraktı. Her şeye hazır olmanız gerekiyor. Başakşehir ile birlikte sakatlık ve hastalıklardan dolayı çok etkilendik. İki takım bütün takımlardan daha fazla maç oynamış. Yapacak bir şey yok. Gradel bizim için çok önemli. En çok gol atan ve asist yapan oyuncumuz. Ben kartı ağır gördüm. O bilerek ayağa basacak birisi değil. Maalesef ya hakemin şanssızlığına geldi ya da Gradel istemeden vurdu. Üzgünüz. Boyd son zamanlarda kendine geldi. Beşiktaş'ta fazla oynamadı. Yavaş yavaş arayı kapatıyor: Takım iyi mücadele etti. İnşallah önümüzdeki maçları iyi bir şekilde bitireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları maçtaki mücadelelerinden ve aldıkları 1 puandan memnun olduğunu söyledi.

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in 29. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile yaptıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İki takım açısından da iyi bir maç olduğunu aktaran Çalımbay, "İki takım da yenmek için oynadı. İyi bir mücadele oldu. Özellikle 2-1 öne geçtikten sonra çok güzel kontratak fırsatlarımız oldu ama değerlendiremedik. Sonlara doğru da bir deplasman takımı olarak çok iyi bir şekilde mücadele ettik. Buraya çok eksik geldik. Hem mücadeleden hem de Galatasaray gibi bir takımdan deplasmanda puan aldığımız için memnunuz. Kalan maçlarımıza bakacağız." diye konuştu.

Rıza Çalımbay, Beşiktaş'tan kiraladıkları Tyler Boyd'un maç sonu açıklamalarıyla ilgili, "Boyd'un öyle söylemesi doğru değil. Profesyonel bir futbolcu ve şu anda Sivasspor forması giyiyor. Ben de Beşiktaşlıyım. Bunu hiçbir zaman gizlemedim. Bütün futbol hayatım Beşiktaş'ta geçti. Profesyonelliğin bize yüklediği sorumluluğu yerine getiriyoruz. Öyle bir açıklama iyi bir şey değil ama kötü niyetle söylediğine inanmıyorum. Boyd, karakter olarak mükemmel bir insan. Belki duygusal bir yönden söylemiştir. Galatasaray'ın puan kaybettiği dönemde söylemesi doğru değil. O, Beşiktaş'ta oynadı ama Galatasaray ile karşılaştık. Saygı duymak gerek." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, Boyd'u Beşiktaş ile yapacakları maçta oynatacağını belirterek, "Beşiktaş maçında Boyd oynayacak. Sakatlık olmazsa ve iyi durumda olursa tabii ki oynayacak. Orada da Boyd'un her şeyini vereceğine inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.