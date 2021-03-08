Zeynep Kamil Doğum Hastanesinde yangın! Hastalar tahliye edildi

İSTANBUL'da Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bir binasında çıkan yangın söndürülürken, hastalar başka binaya nakledildi.

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İstanbul Üsküdar'da Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bodrum katında saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Hastalar, yakınları ve personel dışarı çıkarılırken yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin hastanede duman tahliyesi çalışmaları sürüyor.

''Güvenli bir şekilde terk ediniz''

Hastane anons sistemi üzerinden ‘’Bina yangın sisteminden alınan alarm sebebiyle, bulunduğunuz bölgeyi yangın merdivenlerini kullanarak güvenli bir şekilde terk ediniz.’’ uyarılarında bulunuldu.





''Çok korktuk"

Bir hastane çalışanı "Yangının nasıl çıktığıyla alakalı bizimde bir bilgimiz yok. Bizde yeni geldik’’ dedi. Tahliye edilen bir hasta da "Nasıl olduğunu bilmiyorum. 'Yangın var' dediler biz dışarıya attık kendimizi. Çok korktuk" şeklinde konuştu. Havanın soğuk olması sebebiyle tahliye edilen hastane personeli ve hastalara battaniye dağıtıldı. İtfaiye ekipleri hastanede duman tahliyesi yaptı.





