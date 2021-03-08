Papa, Erbil'de Aylan bebeğin babasıyla bir araya geldi

Papa Francis tarihi Irak ziyaretini tamamlamadan önce Kuzey Irak'a gitti. Erbil'de pazar ayini yöneten 84 yaşındaki Papa Francis, ayinin artından kıyıya vuran cansız bedeniyle sığınmacı dramının simgesi haline gelen Aylan Kurdi'nin babasıyla görüştü. Abdullah Kurdi, Papa'ya teşekkür ederek, Aylan bebeğin bir fotoğrafını verdi.

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Irak'ın Erbil kentindeki temasları sırasında, Muğla'nın Bodrum ilçesinde lastik botun batması sonucu sahile vuran cansız bedeniyle gündeme gelen Suriyeli Aylan Kurdi bebeğin babasıyla bir araya geldi.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, Papa'nın, Erbil'deki Franso Hariri Stadyumu'nda düzenlenen ayinin ardından Aylan bebeğin babası Abdullah Kurdi ile görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Aylan bebeğin bir fotoğrafını verdi

Açıklamada, Papa'nın, ailesini kaybeden Abdullah Kurdi'nin acısını dinlediği ifade edildi. Kurdi'nin ise ilgisinden dolayı Papa'ya teşekkür ederek, Aylan bebeğin bir fotoğrafını verdiği belirtildi.

Neler yaşanmıştı?

Bodrum'da, 2 Eylül 2015'te Yunanistan'a geçmek isterken bindikleri lastik botun batması sonucu Suriyeli 3 yaşındaki Aylan Kurdi'nin yanı sıra ağabeyi ve annesinin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Mülteci sorununa dikkatini çekmişti

Aylan bebeğin sahile vuran cansız bedeninin görüntüleri, Suriye'deki savaşın korkunç yüzünü bir kez daha ortaya koymuş, uluslararası toplumun mülteci sorununa dikkatini çekmişti.