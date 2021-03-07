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Fransız milyarder Olivier Dassault milletvekili helikopter kazasında öldü

Fransız milyarder milletvekili Olivier Dassault, Calvados bölgesindeki helikopter kazasında yaşamını yitirdi.

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Uçak üreticisi Dassault Endüstrinin varislerinden ve 2002'den beri Oise bölgesinin milletvekili olarak görev yapan 69 yaşındaki Olivier Dassault'u taşıyan helikopter, Deauville ile Honfleur kentleri arasında düştü. Kazada; milletvekili ile helikopterin pilotu hayatını kaybederken, helikopterin neden düştüğüne ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dassault'un Fransa'yı çok sevdiğini ve ülkesine hizmet etmekten kaçınmadığını belirtti. Macron, milletvekilinin ani ölümünün Fransa için büyük kayıp olduğunu belirterek ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

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