Türkiye 7 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 129 bin 299 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 11 bin 187 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 2 milyon 780 bin 417, can kaybı 29 bin 30 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Mart 2021 Pazar günü verilerine göre; son 24 saatte 129 bin 299 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 11 bin 187 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 735 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 65 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 785 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 623 bin 924'e çıktı.

Toplam test sayısı 34 milyon 122 bin 851'e ulaşırken; vaka sayısı 2 milyon 780 bin 417, vefat sayısı 29 bin 30, ağır hasta sayısı 1261 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.6, yatak doluluk oranı yüzde 49.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63.2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28.3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.