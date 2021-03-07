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Kütahya'dan pes dedirten haber! Çaldıkları eşyalarla evlerini döşemişler

KÜTAHYA’da girdikleri evlerden televizyon, ısıtıcı, yemek takımı, matkap, battaniye, çay ve tost makinesi gibi eşyaları çalan şüphelilerin bunları kendi evlerinde kullandığı tespit edildi.

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Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye gezdiği sırada Yoncalı Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde park halindeki bir otomobilden şüphelendi. ‘Dur’ ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. Bir süre jandarma ekipleri ile şüpheli araç sürücüsü arasında kovalamaca yaşandı. 30 Ağustos Mahallesi’nde aracı durduran jandarma ekipleri içindeki S.S., M.K. ve Z.Y.’yi gözaltına aldı.

Çaldıklarını evlerine götürmüşler

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili yapılan incelemede kent merkezindeki 8 farklı evden çaldıkları televizyon, ısıtıcı, matkap, battaniye, ütü, mikser, yemek takımı, çay ve tost makinesi, mikrodalga fırın, uydu alıcısı ile elektrikli süpürge gibi eşyaları kendilerinin kullandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin evinde bulunan eşyalar, sahiplerine teslim edildi.

9 ayrı suç kaydı çıktı

Jandarma ekiplerinin sorgusunda; şüphelilerden S.S.’nin yaralama, kasten öldürme, izinsiz kazı yapmak, hırsızlık ve mala zarar verme gibi 9 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler, hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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