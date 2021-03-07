Fenerbahçe'de Sinan Gümüş sakatlandı! Bir hafta takımdan ayrı kalacak

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Sinan Gümüş sakatlandı. Sol üst arka adalesinde 1. derece zorlanma tespit edilen oyuncunun tedavisine başlandı.

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile 8 Mart Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 13.30’da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla süren antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sadık Çiftpınar bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamlarken; Mesut Özil’in tedavisine devam edildi. Sol üst arka adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilen Sinan Gümüş’ün de tedavisine başlandı.