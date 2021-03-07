Kadıköy'de 8 Mart mitingi! Gözaltına alınan 9 kişiye tutuklama talebi

İSTANBUL Kadıköy'de 8 Mart Kadın Platformu çağrısıyla yapılan eylemde gözaltına alınan 9 kişi hakkında tutuklama talep edildi.

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Buluşma sırasında iskele meydanını barikatlarla çeviren polis, gökkuşağı renkleri bulunan bayrakları içeri almak istemedi. Gerginliğin ardından polis eylem sonrası alandan ayrılmakta olan LBGTİ+ bireyleri gözaltına almak istedi. Kadınların tepkisine karşın polis olayı görüntüleyen bir foto muhabirinin de bulunduğu dokuz kişiyi gözaltına aldı.

"Sorgu için adliyeye geçiyoruz"

ÇHD İstanbul Şube'den yapılan açıklamaya göre, gözaltına alınanlar tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Açıklamada, "6 Mart Kadıköy eyleminde gözaltına alınan kadınlar Anadolu Adliyesi'ne çıkartıldı. Tamamı savcılık tarafından ifadeleri alınmaksızın tutuklanmaları talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sorgu için adliyeye geçiyoruz" denildi.

"Arkadaşlarımız evlerine dönmeye çalışırken gözaltına alınmıştır"

Kadıköy Kaymakamlığı tarafından gözaltına alınanlarla ile ilgili şu açıklama yapıldı: 06.03.2021 günü, 8 Mart Kadın Platformu ve çeşitli kadın örgütleri organizesinde Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” ile ilgili olarak saat: 16.00’da basın açıklaması gerçekleştirilmiştir. Basın açıklaması yapan grubun güvenliğini sağlamak amacıyla meydanın etrafında oluşturulan kontrol noktasından geçmek isteyen 20 kişilik LGBTİ grubu, güvenlik güçlerinin görev yapmasını engelleyerek mukavemet göstermişlerdir. Dağılımlar esnasında aynı grubun yeniden mukavemet göstermesi üzerine, güvenlik güçlerine görevini yaptırmamak için direnen 9 kişi yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli işlemlere devam edilmektedir.

8 Mart Kadın Platformu'ndan söz konusu açıklamaya ilişkin yapılan paylaşımda ise, "Kadıköy Kaymakamlığının paylaşmış olduğu açıklama tamamen yalan dolandır! Arkadaşlarımız mukavemet esnasında değil, taksiyle evlerine dönmeye çalışırken önleri kesilip işkenceyle gözaltına alınmıştır" denildi.