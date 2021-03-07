Bitlis'te 11 askere mezar olan helikopterle ilgili şok iddia! Tansu Çiller ile ilgisi ne?

BİTLİS Tatvan'da düyen ve Korgeneral Osman Erbaş'la birlikte 11 askerin şehit olmasına neden olan helikopterle ilgili şok bir iddia gündeme geldi. Emekli Tuğgeneral Osman Aydoğan, "Tansu Çiller döneminde AB Gümrük Birliği'ne yaranmak için Cougar helikopterler alındı, asker kesinlikle karşıydı" iddiasında bulundu.

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Bitlis'te Kara Kuvvetleri'ne bağlı Cougar tipi helikopter düştü, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ile birlikte biri albay, 3'ü yüzbaşı, 4'ü astsubay, ikisi de uzman çavuş 11 askerimiz şehit oldu. Daha önce de benzer kazalara karışan Cougar tipi helikopterlerle ilgili şok bir idda gündeme geldi. Saygı Öztürk, Sözcü'deki köşesinde bugün o iddiayı gündeme getirdi. İşteSaygı ÖztürK'ün yazısından bazı çarpıcı bölümler...

- Türkiye'de kullanılan Cougar helikopterlerinin 20 tanesi 1993 yılında Fransa'dan satın alındı. 30 tanesi de 1996 yılından itibaren ülkemizde TUSAŞ tesislerinde lisanslı olarak üretildi. Yani bu helikopterler 25 yaşındadır. Ancak sorun olan sadece bu helikopterlerin yaşı da değil.

Çiller'in o helikopterleri almasına asker karşı çıktı

Dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in, Cougar helikopterlerini almak istemesine Genelkurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, helikopterleri kullanacak olan Kara Havacılık Dairesi karşı çıktı.

Dağlık arazide, yüksek rakımda kullanılmak için değil...

Nedeni, bu helikopterler kötü, kalitesiz veya işe yaramaz olduğu için değil. Cougar, sınıfının neredeyse en iyi helikopteri. Ancak bu helikopterlerin üretim ve kullanım amaçları farklı. Fransız Cougar helikopteri dağlık arazide, yüksek rakımlarda, olumsuz hava koşullarında icra edilecek operasyonlarda kullanılmak için üretilmemiş.

Düz arazide yolcu taşımak için üretilmiş

Helikopterin fiziki silueti büyük, yüksekliği fazla, manevra kabiliyeti azdır. Bu helikopterler esas olarak Fransa'da barış koşullarında havaalanları arasında yolcu transferinde kullanılmak, muharebe koşullarında ise geri bölgede personel taşımak için üretilmiş. Bu yüzden füze koruma sistemi de yapılmamış.

Emekli Tuğgeneral Osman Aydoğan'dan flaş iddia

Bu helikopterlerin alındığı 1993'te, Türkiye Gümrük Birliği'ne girmek istiyordu. Mehmetçik Vakfı eski Genel Müdür Yardımcılığı görevinde de bulunan emekli Tuğgeneral Osman Aydoğan, “Fransız Cougar helikopterleri alındığında Başbakan Tansu Çiller'dir. Türkiye o zaman Gümrük Birliği'ne girmek istiyordu. Nasıl ki NATO'ya girmek için ABD'ye yaranmak amacıyla Kore'ye asker gönderilmiş ise AB Gümrük Birliği'ne girmek için de Fransız helikopterleri yaranmak amacıyla alındı. Bu alımlara asker kesinlikle karşıydı” diyor.

Helikopterler ilk dönem Ege'de görevliydi

Helikopterler alındıktan sonra, bu helikopterleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı almak istemedi. Bu nedenle Cougar helikopterleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Komutanlık, bu helikopterlerin özelliklerini bildiği için iç güvenlik harekât bölgesine değil de Ege Ordu Komutanlığı Hava Alayı'nın envanterine dahil edildi.

Sorulması gereken, Cougar helikopterlerinin bu özellikleri bilinmesine rağmen neden satın alındığı ve neden Doğu'daki birliklerde kullanıldığıdır?