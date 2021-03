AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti sayesinde dili, dini, ırkı, giyimi kuşamı, yaşı ne olursa olsun kadınların tamamı için önemli demokratik kazanımlar elde edildiğini söyledi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. AK Parti Kadın Kolları'nın 5.5 milyona ulaşan üye sayısıyla dünyanın en büyük kadın örgütlenmesi olarak, kadına yönelik ayrımcılığın ve şiddetin ortadan kaldırılması ve siyasetten istihdama, eğitimden hukuka hayatın her alanında fırsat eşitliğinin sağlanması için 19 yıldır mücadele ettiğini bildiren Çam, "Partimizin haklı mücadelesi sayesinde dili, dini, ırkı, giyimi kuşamı, yaşı ne olursa olsun ülkemiz kadınlarının tamamı için önemli demokratik kazanımlar elde edilmiştir. Demokratik kazanımlarımızı, her yıl olduğu gibi bu yılki 8 Mart'ta da tüm kadınlarla heyecanla paylaşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Tüm emekçi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü şehit ailelerinin nezdinde, Türkiye'nin kahraman kadınlarına ithaf ettiklerini anımsatan Çam, "Şehit ailelerimize bundan sonraki tüm 8 Martları ithaf etsek de yetersiz kalır. Bu vesileyle, Bitlis'te şehit olan askerlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabr-ı cemil diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çam, geçen yıl Kadınlar Günü'nden hemen sonra Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele etmeye başladığını aktararak, o günden bugüne salgının, yalnızca bir kamu sağlığı meselesi olmaktan çıkarak, insanları ekonomik, toplumsal ve psikolojik birçok olumsuz etkiyle karşı karşıya bıraktığını belirtti.

Salgının yarattığı korku, endişe ve kısıtlamaların, bu süreçte en çok vakit geçirilen ailenin önemini daha da arttırdığını kaydeden Çam, dünyanın hemen her yerinde aile kavramının yeniden keşfedildiğini, ailenin odakta olduğu çalışmaların arttığını vurguladı.

Çam, AK Parti Kadın Kolları olarak başından beri savundukları değerlerin Türkiye'de ve küresel düzeyde daha da sahiplenilmesinden ve aileyi tüm fertleriyle güçlendirecek çalışmaların yapılmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, şunları kaydetti: Salgınla mücadelenin en önemli aracı olan sosyal izolasyon, kadınların yükünü arttırdı. Evimiz, her şeyi bir arada yaptığımız tek mekan haline geldi. Evlerimiz birer yuva olmaya devam ederken çocuklar için birer okul, biz anne ve babalar için iş yeri oldu. Çocuklarımıza rehberlik ettiğimiz süre arttı. Her mücadelede en ön saflarda yer aldığımız gibi salgınla mücadelede de ön safları tuttuk ve her şerde bir hayır olduğuna inandık. Ailemizin birliği ve sürekliliğini, yaşadığımız yeni dönemde ve sonrasında da sağlamak adına her zamankinden daha çok gayret ettik. Salgın nedeniyle kendimiz de kaygılıyken, çocuklarımıza, eşlerimize, kısacası yakın ve uzak tüm ailemize güven telkin ettik.

Kovid-19 salgının bir an önce son bulmasını dileyen Çam, kadın sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm emekçi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.