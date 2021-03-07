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Mersin'de hasadına başlandı! Erkenci erik kilogramı 500 liradan alıcı buluyor

 MERSİN'in Mut ilçesinde hasadına başlanan örtü altı eriğin kilogramı 500 liradan satılıyor. Gram aktın bugün 411 liradan alıcı buluyor.

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Mut Kaymakamı Fatih Erdoğan, Göksu Mahallesi'ndeki erik bahçesinde hasada katıldı. Üreticilerle sohbet eden Erdoğan, erkenci erik hasadının çiftçiler için bereketli olmasını diledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır da ilçe genelinde 14 bin dekar açık alanda erik üretimi yapıldığını ve bu yıl 21 bin ton rekolte beklediklerini kaydetti.

Üretici Uzay Gezer ise erik hasadına başlamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek verimden memnun olduklarını aktardı.

 İstanbul, Ankara, İzmir'e gönderildi

Gezer, kilogramını 500 liradan sattıkları eriği başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere büyükşehirlere gönderdiklerini ifade etti.

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