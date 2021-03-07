Eskişehir'de yaşandı! Kaza yapan aracı görünce duran otomobil ve tıra kamyon çarptı

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Abone ol
Metin Duran idaresindeki 26 AAT 239 plakalı otomobil, Sivrihisar-Eskişehir kara yolunun 27. kilometresinde lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarparak yolun ortasına savruldu.
Kaza yapan aracı fark eden Ali Rıza Eri'nin kullandığı 16 AJR 389 plakalı otomobil ve Ahmet Kaya yönetimindeki 18 AAC 381 plakalı tır, yardım amacıyla yolun sağında durdu.
Bu sırada Mehmet Tekir idaresindeki 11 DS 570 plakalı kamyon, 3 araca çarptı.
Kazada yaralanan otomobillerdeki Yusuf Eri ve Selfet Duran ile kamyon sürücüsü Tekir, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tekir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.