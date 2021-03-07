Piyasada mart oynaklığı başladı! Doları olanlar dikkat güncel döviz kurları

Dolar kurunda aşırı satış noktasından alımlar geldi. Dolar/TL 6.91’lere geriledikten sonra yönünü yukarı çevirdi ve 7.55 seviyesini test etti. Dolar TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın yapmış olduğu açıklamalarla gevşerken, bundan sonra ne olacak?

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Piyasalarda mart oynaklığı başladı. İçeride enflasyon, dışarıda ABD 10 yıllık faizleri piyasaları yatırımcıları diken üzerinde tutuyor. Enflasyon yüzde 15.61 ve nisanda tepe yapacak. ABD tahvili ve kurlar hareketli. Borsada sakin kalan ve güçlü hisselerde olanlar kazanacak.

ABD’de tarım dışı istihdam şubat ayında 379 bin arttı. Beklenti 210 bin artış yaşanması yönündeydi. Beklentiyi aşan tarım dışı istihdam verisi sonrası 10 yıllık ABD tahvil faizi yüzde 1.62 ile 25 Şubat’tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Borsa haftayı 1.541’den tamamlarken dolar kuru 7.53 TL, faiz 16.01 ve gram altın 411 TL seviyesinde bulunuyor.

Naci Ağbal’ın sözlü yönlendirmeleri olumlu

Kurdaki hareketlenme sonrasında Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın bankanın blog sayfasında yayımlanan yazısında fiyat istikrarı vurgusunu yinelemesi olumlu. Fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımların süreceğini ifade eden Ağbal ortaya konan stratejinin de geçici olmadığını açıkladı. Fiyat istikrarının önkoşul olduğunun altını çizdi.

Zorlu bir süreçten geçilen dönemde kısa vadeli dalgalanmalar karşısında panikleyenler açısından kararlı duruşun yinelenmesi, daha önce iki defa ciddi kur şokları yaşamış olan yatırımcıların sakinleşmesi açısından da önem taşıyor.

Dolar kurunda fiyatlar dengelenecek

Dolar kurunda aşırı satış noktasından alımlar geldi. Dolar/TL 6.91’lere geriledikten sonra yönünü yukarı çevirdi ve 7.55 seviyesini test etti. Sonrasında TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın yapmış olduğu açıklamalarla gevşedi.

18 Mart toplantısında TCMB’nin faizi artırması bekleniyor. TCMB’nin mart ayı toplantısında politika faizini yüzde 17’den yüzde 18’e yükseltmesini bekleyen JPMorgan, önümüzdeki eylül ayından yıl sonuna kadar ise 400 baz puan faiz indirimi ile yüzde 14’e çekileceğini tahmin ediyor.