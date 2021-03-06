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Çobanbey'de terör örgütü PKK'ya darbe: 3 terörist 2 milyon dolarla yakalandı

TÜRKİYE-Suriye sınır hattındaki Çobanbey'de, terör örgütü PKK/YPG üyesi 3 terörist, örgüte gönderilen yaklaşık 2 milyon dolarla yakalandı.

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Suriye'nin kuzeyinde görev yapan güvenlik güçleri hakkında topladığı bilgileri terör örgütü PKK'ye aktarma girişiminde olan ve örgüte finansal kaynak sağlayan iki örgüt üyesi yaklaşık 2 milyon doları teslim etmek üzere Çobanbey bölgesine geldi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüğü ekipleri, parayı teslim almaya gelen terör örgütü üyesiyle birlikte 3 teröristi gözaltına aldı.

Ele geçirilen paraların, Münbiç bölgesindeki terör örgütüne götürülmek üzereyken yakalandığı öğrenildi.

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