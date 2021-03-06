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HABER /  EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğrencilere çağrı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, normalleşmenin ardından hafta sonunda yaşanan yoğunluk üzerine yüz yüze eğitimin başladığı okullar ve öğrencilerle ilgili önemli çağrıda bulundu.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hafta sonu serbestliği konusunda vatandaşları uyardı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Bazı illerimizde uzun zamandır ilk kez hafta sonu serbestliği var. Vatandaşlarımızdan ricam okullarımızı ve çocuklarımızı düşünerek kontrollü davranmaları. Çok bunaldığınızı tahmin ediyorum ancak sağlıklı normalleşebilmek için hâlâ yüksek desteğinize ihtiyacımız var.'' ifadelerini kullandı.

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